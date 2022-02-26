صراع الدوري الإنجليزي .. توخيل يتحجج بالغزو الروسي لأوكرانيا ويؤكد تفوق ليفربول

تحدث توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي عن وضعية لاعبيه في الوقت الحالي، حيث يشعرون "بالفزع" حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

فالفريق اللندني مملوك للمستثمر الروسي رومان أبراموفيتش المقرب من حكومة بلاده ومن الرئيس فلاديمير بوتين، وهو الذي يواجه دعوات قضائية لمعاقبته.

ولم يخفي توخيل ما يدور في عقول لاعبيه بعد تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على الرياضة الإنجليزية والكرة بشكل عام، بل تحدث عن سوء الوضع ومدى تأثيره على الفريق.

حيث كانت كل الأنظار متجهة إلى توخيل يوم الجمعة خلال مؤتمره الصحفي قبل نهائي الكأس، مع العلم أنه سيتم استجوابه بشأن الحرب في أوكرانيا.

واعترف المدرب الألماني بأن الأحداث الأخيرة استحوذت على أذهان لاعبيه قبل أن يواصل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بكرة القدم.

فعند سؤاله عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرج إلى باريس أجاب: "كان القرار الصائب، وللأسف أعتقد أن هذا هو أسوأ سبب لتغيير مكان المباراة".

وواصل: "نحن نشعر بالفزع حيال ذلك بشكل عام، وهو يغمر عقولنا وتركيزنا بالطبع، ويمكنني أن أفهم القرار تماما، فهناك أشياء أكثر أهمية".

وعن سؤاله عن مباراة ليفربول القادمة أوضح: "أعتقد أن بنسبة 51 أو 55 في المائة هم المرشحون الأوفر حظا بسبب مستواهم الأخير".

وأردف: "لكننا نعلم جميعًا أنه عندما كنا مرشحين أمام ليل، فالفريق الفرنسي لعب مباراة بأقصى قدرة استطاع الوصول إليها".

جدير بالذكر أن توخيل يوجه أنظاره تجاه ملعب ويمبلي الذي يستضيف مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة غدًا.

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