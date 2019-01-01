صراع الدوري الإيطالي: المباريات المتبقية لفريقي يوفنتوس ونابولي

اشتعل صراع الدوري الإيطالي بين يوفنتوس المرشح بقوة للحفاظ على لقبه وبين نابولي ومع اقتراب الموسم على نهايته، يذكركم جول بالمباريات المتبقية لكل فريق

يبحث يوفنتوس عن منافس حقيقي له على لقب الدوري الإيطالي في السنوات القليلة الأخيرة ومع هبوط مستوى العملاقين ميلان والإنتر، لا يوجد سوى نابولي الذي يحاول ملاحقة السيدة العجوز ولكن هذه العجوز تصل إلى اللقب أسرع من الجميع بثبات كبير في المستوى وأرقام قياسية يتم تحطيمها موسم بعد أخر مما يجعل منافسة الجيل الحالي أشبه بالمستحيل.

وفي نسخة الموسم الحالي يبتعد اليوفي عن البارتينوبي بفارق 13 نقطة بالتمام والكمال وهو ما يجعل المنافسة في الكالتشيو هي الأسوأ في الوقت الحالي بسبب الفارق الكبير من النقاط بين المركزين الأول والثاني، ولكن مع تبقي جدول صعب للغاية لحامل اللقب، فأن الفرصة لازالت مواتية لاشتعال المنافسة أكثر فأكثر في الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضاً..يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإيطالي

ما هي المباريات المتبقية لفريق يوفنتوس؟

ينتظر فريق يوفنتوس جدول صعب للغاية في الأسابيع القليلة المقبلة، البداية ستكون بمواجهة المنافس الوحيد على لقب الدوري وهو فريق نابولي على ملعب سان باولو بعد أسبوع، قبل أن يواجه بقية الكبار خارج ملعبه في الفترة المقبلة.

موعد المباريات المتبقية لليوفي حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 3 مارس 2019 ميلادياً،

26 جمادي الأخرة 1440 هجرياً نابولي - يوفنتوس سان باولو 8 مارس 2019 ميلادياً،

1 رجب 1440 هجرياً يوفنتوس - أودينيزي أليانز ستاديوم 17 مارس 2019 ميلادياً،

10 رجب 1440 هجرياً جنوى - يوفنتوس لويجي فيراريس 31 مارس 2019 ميلادياً،

24 رجب 1440 هجرياً يوفنتوس - إمبولي أليانز ستاديوم 3 أبريل 2019 ميلادياً،

27 رجب 1440 هجرياً كالياري - يوفنتوس سردينيا أرينا 7 أبريل 2019 ميلادياً،

2 شعبان 1440 هجرياً ميلان - يوفنتوس سانتياجو برنابيو 14 أبريل 2019 ميلادياً،

9 شعبان 1440 هجرياً سبال - يوفنتوس باولو موتزا 20 أبريل 2019 ميلادياً،

15 شعبان 1440 هجرياً يوفنتوس - فيورنتينا سانتياجو برنابيو 27 أبريل 2019 ميلادياً،

22 شعبان 1440 هجرياً الإنتر - يوفنتوس جوسيبي مياتزا 5 مايو 2019 ميلادياً،

30 شعبان 1440 هجرياً يوفنتوس - تورينو فاليكاس 12 مايو 2019 ميلادياً،

7 رمضان 1440 هجرياً روما - يوفنتوس أولمبيكو 19 مايو 2019 ميلادياً،

14 رمضان 1440 هجرياً يوفنتوس - أتالانتا أنويتا 26 مايو 2019 ميلادياً،

21 رمضان 1440 هجرياً سامبدوريا - يوفنتوس لويجي فيراريس

ما هي المباريات المتبقية لفريق نابولي؟

حيث سيتعين على البيانكونيري مواجهة ميلان في سان سيرو في أبريل المقبل ومن ثم ملاقاة روما على ملعب أولمبيكو والإنتر في جيوسبي مايتزا في شهر مايو، بالإضافة إلى وجود مباراة ديربي مع تورينو.

يعتبر جدول نابولي أسهل كثيراً من نظيره يوفنتوس ولكن الإيمان بقدرته على تحقيق اللقب لن ينبع سوى من استغلال المواجهة المباشرة مع يوفنتوس بعد أسبوع والتفوق عليه من أجل اعتبار المباريات الأخرى هي هدية يجب استلامها والتعامل معها بكل جدية.

موعد المباريات المتبقية لنابولي حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 3 مارس 2019 ميلادياً،

26 جمادي الأخرة 1440 هجرياً نابولي - يوفنتوس سان باولو 10 مارس 2019 ميلادياً،

3 رجب 1440 هجرياً ساسولو - نابولي تريكولوري 17 مارس 2019 ميلادياً،

10 رجب 1440 هجرياً نابولي - أودينيزي سان باولو 31 مارس 2019 ميلادياً،

24 رجب 1440 هجرياً روما - نابولي أولمبيكو 3 أبريل 2019 ميلادياً،

27 رجب 1440 هجرياً إمبولي - نابولي كارلو كاستيلاني 7 أبريل 2019 ميلادياً،

2 شعبان 1440 هجرياً نابولي - جنوى سان باولو 14 أبريل 2019 ميلادياً،

9 شعبان 1440 هجرياً كييفو فيرونا - نابولي أنتونيو بينتجودي 20 أبريل 2019 ميلادياً،

15 شعبان 1440 هجرياً نابولي - أتالانتا سان باولو 28 أبريل 2019 ميلادياً،

23 شعبان 1440 هجرياً فروزينوني - نابولي بينتو سترايب 5 مايو 2019 ميلادياً،

30 شعبان 1440 هجرياً نابولي - كالياري سان باولو 12 مايو 2019 ميلادياً،

7 رمضان 1440 هجرياً سبال - نابولي باولو موتزا 19 مايو 2019 ميلادياً،

14 رمضان 1440 هجرياً نابولي - الإنتر سان باولو 26 مايو 2019 ميلادياً،

21 رمضان 1440 هجرياً بولونيا - نابولي ريناتو دالارا

بعيداً عن لقاء اليوفي، لن ينتظر البارتينوبي مباريات أخرى صعبة نظرياً سوى مواجهة روما في أولمبيكو واستضافة ملعب سان باولو لمواجهة الإنتر في شهر