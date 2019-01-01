صراع الدوري الإماراتي: المباريات المتبقية للشارقة، العين وشباب الأهلي دبي

اشتعل صراع الدوري الإماراتي بين الشارقة المرشح بقوة للفوز باللقب وبين العين الساعي للحفاظ عليه ومع اقتراب نهاية الموسم، يذكركم جول بالمباريات المتبقية

انحصرت المنافسة في الإمارات على دوري الخليج العربي للمحترفين بين ثلاثة أندية وهي الشارقة، العين وشباب الأهلي دبي مع اقتراب المسابقة على نهايتها مع تبقي 7 جولات فقط على مسك الختام ولكن يبقى الشارقة هو المرشح الأبرز للفوز باللقب مع الموسم الاستثنائي الذي يقدمه الفريق الملقب بالنحل الأبيض.

لم يتعرض الشارقة لأي خسارة في الدوري حتى الآن بعد مرور 19 جولة حيث فاز الفريق في 14 مباراة وتعادل في خمس، في حين أن كلا من العين وشباب الأهلي دبي فازا في 12 مباراة وتعرضا للخسارة خمس مرات وهو ما جعل الفارق بينهما تسع نقاط كاملة، ولكن مع تبقي 7 جولات لازال الأمل ممكناً حتى وإن كان ضئيلاً بعد الشئ.

اقرأ أيضاً.. مدرب الشارقة: مباراة عجمان ستكون درساً لنا في الفترة المقبلة

ما هي المباريات المتبقية لفريق الشارقة؟

ينتظر فريق الشارقة بعض المباريات الصعبة في الأسابيع المتبقية له من عمر الدوري، البداية بمواجهة خامس الترتيب بني ياس خارج ملعبه، قبل أن يلتقي مع المنافس المباشر له على الدوري وهو العين في لقاء قد يعني حسم الدوري إكلنيكياً في حال تحقيق الفوز، بالإضافة إلى مباراة الوحدة في الجولة قبل الأخيرة.

موعد المباريات المتبقية للشارقة حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 12 أبريل 2019 ميلادياً،

7 شعبان 1440 هجرياً بني ياس - الشارقة استاد بني ياس 17 أبريل 2019 ميلادياً،

12 شعبان 1440 هجرياً الشارقة - العين استاد الشارقة 26 أبريل 2019 ميلادياً،

21 شعبان 1440 هجرياً اتحاد كلباء - الشارقة استاد اتحاد كلباء 3 مايو 2019 ميلادياً،

28 شعبان 1440 هجرياً الشارقة - دبا الفجيرة استاد الشارقة 11 مايو 2019 ميلادياً،

6 رمضان 1440 هجرياً الوصل - الشارقة استاد زعبيل 15 مايو 2019 ميلادياً،

10 رمضان 1440 هجرياً الشارقة - الوحدة استاد الشارقة 25 مايو 2019 ميلادياً،

20 رمضان 1440 هجرياً الإمارات - الشارقة استاد الإمارات

ما هي المباريات المتبقية لفريق العين؟

حيث سيتعين على الشارقة الفوز في أربع مباريات من أجل حسم الدوري بصفة رسمية خاصةً وأن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه "العين" هو تسع نقاط.

يقع العين تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية له مع انتظار تعثر المتصدر الشارقة، ولكنه سيكون عليه استغلال المواجهة المباشرة بينهما من أجل تقليص الفارق من 9 إلى 6 نقاط فقط من أجل زعزعة استقرار الخصم الذي لم يخسر أبداً حتى الآن.

عدا ذلك، هناك مباريات آخرى صعبة متبقية للعين وتحديداً أمام بني ياس في الأسبوع 22 والوحدة في الجولة الأخيرة من عمر الدوري.

موعد المباريات المتبقية للعين حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 13 أبريل 2019 ميلادياً،

8 شعبان 1440 هجرياً العين - عجمان استاد هزاع بن زايد 17 أبريل 2019 ميلادياً،

12 شعبان 1440 هجرياً الشارقة - العين استاد الشارقة 27 أبريل 2019 ميلادياً،

22 شعبان 1440 هجرياً بني ياس - العين استاد بني ياس 1 مايو 2019 ميلادياً،

26 شعبان 1440 هجرياً العين - اتحاد كلباء استاد هزاع بن زايد 11 مايو 2019 ميلادياً،

6 رمضان 1440 هجرياً دبا الفجيرة - العين استاد دبا الفجيرة 15 مايو 2019 ميلادياً،

10 رمضان 1440 هجرياً العين - الوصل استاد هزاع بن زايد 25 مايو 2019 ميلادياً،

20 رمضان 1440 هجرياً الوحدة - العين استاد آل نهيان

ما هي المباريات المتبقية لفريق شباب الأهلي دبي؟

يملك فريق شباب الأهلي دبي نفس حظوظ فريق العين في المنافسة على الدوري حيث لديه نفس الرصيد من النقاط وهو 38 وربما يعد جدوله هو الأسهل مقارنةً بكلا من الشارقة والعين.

موعد المباريات المتبقية لشباب الأهلي دبي حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 12 أبريل 2019 ميلادياً،

7 شعبان 1440 هجرياً الوصل - شباب الأهلي دبي استاد زعبيل 17 أبريل 2019 ميلادياً،

12 شعبان 1440 هجرياً شباب الأهلي دبي - الوحدة استاد راشد 24 أبريل 2019 ميلادياً،

19 شعبان 1440 هجرياً الإمارات - شباب الأهلي دبي استاد الإمارات 3 مايو 2019 ميلادياً،

28 شعبان 1440 هجرياً شباب الأهلي دبي - الظفرة استاد راشد 10 مايو 2019 ميلادياً،

5 رمضان 1440 هجرياً النصر - شباب الأهلي دبي استاد آل مكتوم 15 مايو 2019 ميلادياً،

10 رمضان 1440 هجرياً شباب الأهلي دبي - بني ياس استاد راشد 25 مايو 2019 ميلادياً،

20 رمضان 1440 هجرياً شباب الأهلي دبي - الفجيرة استاد راشد

حيث سيتعين على شباب الأهلي مواجهة كلا من الوحدة وبني ياس على ملعبه وهي أصعب المباريات المتبقية له، بينما سيلعب ثلاث مباريات فقط خارج ملعبه سيكونوا ضد كل من الوصل، الإمارات والنصر.