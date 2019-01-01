صراع الدوري الإسباني: المباريات المتبقية لريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد

اشتعل صراع الدوري الإنجليزي الممتاز بين الثلاثي برشلونة، الريال وأتلتيكو مدريد ومع اقتراب الموسم على نهايته، يذكركم جول بالمباريات المتبقية لكل فريق

على الرغم من احتكار برشلونة لمسابقة الدوري الإسباني في السنوات القليلة الأخيرة، ولكن المنافسة على لقب الموسم الحالي ليست سهلة كما يبدو حيث يبتعد البارسا بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه ولكن ما حدث بين ليفربول ومانشستر سيتي بعد أن تلقص نفس الفارق إلى نقطة لصالح الريدز، من شأنه أن يمنح الأمل لخصوم العملاق الكتالوني في الليجا.

سيطر برشلونة على الصدارة منذ بداية الدوري بسبب تقديم لأداء قوي للغاية في أولى الأسابيع من عمر المسابقة بعكس ريال مدريد الذي عانى بعض الشئ مع لوبتيجي قبل أن تتم إقالته وتعيين سولاري بديلاً له حتى نهاية الموسم وكذلك في ظل ترنح سيموني بعض الشئ على فترات مختلفة من الموسم وهو ما يمنح خصومه بعض الأفضلية.

استطاع ريال مدريد العودة من بعيد في الأسابيع الأخيرة ليتواجد في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن برشلونة، في حين أن أتلتيكو مدريد يقع وراء البلوجرانا بفارق 7 نقاط وتنتظره مواجهة معه وهي فرصة لتقليص الفارق وإحياء أمال التتويج باللقب مرة آخرى مثلما فعلها من قبل مع دييجو سيميوني عندما خطف اللقب في قلب كامب نو.

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ما هي المباريات المتبقية لفريق ريال مدريد؟

يعتبر جدول ريال مدريد متوازن إلى حد ما، حيث سيستضيف برشلونة على ملعبه سانتياجو برنابيو في مباراة مهمة للغاية لأنها بمثابة فرصة ذهبية لتلقيص الفارق مع خصم مباشر في صراع الدوري، وفي حال تحقيق الفوز وتعويض فضيحة الدور الأول قد نرى أداءاً مغايراً من الملكي لما تبقى من عمر البطولة.

موعد المباريات المتبقية لريال مدريد حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 2 مارس 2019 ميلادياً،

25 جمادي الأخرة 1440 هجرياً ريال مدريد - برشلونة سانتياجو برنابيو 10 مارس 2019 ميلادياً،

3 رجب 1440 هجرياً بلد الوليد - ريال مدريد نويفو خوسيه زوريلا 17 مارس 2019 ميلادياً،

10 رجب 1440 هجرياً ريال مدريد - سيلتا فيجو سانتياجو برنابيو 31 مارس 2019 ميلادياً،

24 رجب 1440 هجرياً ريال مدريد - ويسكا سانتياجو برنابيو 3 أبريل 2019 ميلادياً،

27 رجب 1440 هجرياً فالنسيا - ريال مدريد ميستايا 7 أبريل 2019 ميلادياً،

2 شعبان 1440 هجرياً ريال مدريد - إيبار سانتياجو برنابيو 14 أبريل 2019 ميلادياً،

9 شعبان 1440 هجرياً ليجانيس - ريال مدريد بورتاركي البلدي 21 أبريل 2019 ميلادياً،

16 شعبان 1440 هجرياً ريال مدريد - أتلتيك بلباو سانتياجو برنابيو 24 أبريل 2019 ميلادياً،

19 شعبان 1440 هجرياً خيتافي - ريال مدريد كوليسيوم ألفونسو بيريز 28 أبريل 2019 ميلادياً،

23 شعبان 1440 هجرياً رايو فاييكانو - ريال مدريد فاليكاس 5 مايو 2019 ميلادياً،

30 شعبان 1440 هجرياً ريال مدريد - فياريال سانتياجو برنابيو 12 مايو 2019 ميلادياً،

7 رمضان 1440 هجرياً ريال سوسيداد - ريال مدريد أنويتا 19 مايو 2019 ميلادياً،

14 رمضان 1440 هجرياً ريال مدريد - ريال بتيس سانتياجو برنابيو

ما هي المباريات المتبقية لفريق أتلتيكو مدريد؟

بجانب برشلونة، من المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا على ملعب ميستايا والذي يعد أحد أصعب الملاعب بالنسبة للمرينجي والذي يعاني فيه بشدة مهما كانت حالة الخفافيش في هذا الموسم.

يعتبر جدول أتلتيكو مدريد هو الأسهل من بين ثلاثي المقدمة باستثناء مواجهة برشلونة في كامب نو في شهر أبريل المقبل وهي مباراة تنبع اهميتها من موقف الفريقين في جدول الترتيب بغض النظر عن ملعب اللقاء، في ما عدا ذلك سيستضيف الروخيبلانكوس أقوى خصومه على ستاد واندا ميتروبوليتانو.

حيث من المنتظر أن يحتضن معقل الهنود الحمر مواجهات قوية مع فالنسيا وإشبيلية في شهري أبريل ومايو على الترتيب في لقاءات قد تكون حاسمة لتحديد هوية البطل الجديد إذا واصل الأتليتي ملاحقة البارسا على الصدارة.

موعد المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم:

الموعد المباراة الملعب 3 مارس 2019 ميلادياً،

26 جمادي الأخرة 1440 هجرياً ريال سوسيداد - أتلتيكو مدريد أنويتا 9 مارس 2019 ميلادياً،

2 رجب 1440 هجرياً أتلتيكو مدريد - ليجانيس واندا ميتروبوليتانو 17 مارس 2019 ميلادياً،

10 رجب 1440 هجرياً أتلتيك بلباو - أتلتيكو مدريد سان ماميس 31 مارس 2019 ميلادياً،

24 رجب 1440 هجرياً ألافيس - أتلتيكو مدريد مينديزوروتزا 3 أبريل 2019 ميلادياً،

27 رجب 1440 هجرياً أتلتيكو مدريد - جيرونا واندا ميتروبوليتانو 7 أبريل 2019 ميلادياً،

2 شعبان 1440 هجرياً برشلونة - أتلتيكو مدريد كامب نو 14 أبريل 2019 ميلادياً،

9 شعبان 1440 هجرياً أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو واندا ميتروبوليتانو 21 أبريل 2019 ميلادياً،

16 شعبان 1440 هجرياً إيبار - أتلتيكو مدريد ملعب بلدية إيبوروا 24 أبريل 2019 ميلادياً،

19 شعبان 1440 هجرياً أتلتيكو مدريد - فالنسيا واندا ميتروبوليتانو 28 أبريل 2019 ميلادياً،

23 شعبان 1440 هجرياً أتلتيكو مدريد - بلد الوليد واندا ميتروبوليتانو 5 مايو 2019 ميلادياً،

30 شعبان 1440 هجرياً إسبانيول - أتلتيكو مدريد كورنيا البرات 12 مايو 2019 ميلادياً،

7 رمضان 1440 هجرياً أتلتيكو مدريد - إشبيلية واندا ميتروبوليتانو 19 مايو 2019 ميلادياً،

14 رمضان 1440 هجرياً ليفانتي - أتلتيكو مدريد سيوتات دي فالنسيا

ما هي المباريات المتبقية لفريق برشلونة؟

على الرغم من ابتعاده بفارق سبع نقاط كاملة عن أقرب منافسيه ولكن ما حدث في الدوري الإنجليزي بين السيتي وليفربول يجب أن يكون عبرة للفريق الكتالوني الذي سيواجه منافسيه المباشرين على لقب الدوري في الأسابيع المقبلة، البداية بالكلاسيكو ضد ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بعد أسبوع، قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد في شهر أبريل.

ينتظر البلوجرانا مباريات أخرى حساسة مثل الديربي ضد إسبانيول وكذلك مواجهة ريال بتيس الذي تفوق على برشلونة في الدور الأول على ملعب كامب نو بنتيجة 4-3.

موعد المباريات المتبقية لبرشلونة حتى نهاية الموسم: