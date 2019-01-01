صراع إيطالي على ضم لوكاكو ومانشستر يونايتد يحدد سعره

إنتر أحد المرشحين للحصول على خدماته تحسباً لرحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، السعر النهائي للتخلي عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف القادم.

لوكاكو خرج من التشكيل الأساسي ليونايتد هذا الموسم، سواء مع المدرب السابق جوزيه مورينيو والحالي أولي سولشار.

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العديد من التكهنات أثيرت حول رغبة اللاعب في الرحيل، واهتمام يوفنتوس وإنتر بالحصول على خدماته.

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موقع "توتو سبورت" الإيطالي أكد ترحيب يونايتد بأي عرض لا يقل عن 50 مليون يورو، لإنفاقه على ضم مهاجم بديل.

وأوضح أن إنتر يعتبر هو الأكثر اهتماماً بضم لوكاكو، تمهيداً لرحيل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يماطل للتوقيع على عقد جديد.

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وعلى الجانب الآخر يبحث يوفنتوس عن بدائل للكرواتي ماريو ماندجوكيتش، وربما باولو ديبالا وسط شائعات رحيله.

يذكر أن صاحب الـ25 عاماً سجل 11 هدف وصنع 4 في 35 مباراة مع يونايتد هذا الموسم.