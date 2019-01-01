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صراع إيطالي إنجليزي على قائد بريمن

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Getty Images
اللاعب تعاقده ينتهي بنهاية الموسم
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يهتم ناديي إنتر الإيطالي، وتوتنهام الإنجليزي، بضم قائد فيردر بريمن الألماني، ماكس كروز في الصيف المقبل.

وحسب سكاي سبورت الألمانية، فأن الثنائي أبدى اهتمام كبير بكروس، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للاعب البالغ 31 عاماً، أن يوقع على انتقاله، إلى نادي دون مقابل في صفقة انتقال حر.

وسيكون تأهل الفريقان إلى دوري أبطال أوروبا حاسمًا في جلب اللاعب الذي سجل 9 وصنع 12 في الموسم الجاري بقميص بريمن.

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ولم يُهدر كروس أي ركلة جزاء من أبريل 2012، وهو ما يمتاز به، كما خاض 14 مباراة دولية بقميص الناسيونال مانشافت.

وسبق لكروس أن لعب في سانت باولي وفرايبورج ومونشنجلادباخ وفولفسبورج.

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