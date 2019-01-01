صراع إيطالي إنجليزي على قائد بريمن

اللاعب تعاقده ينتهي بنهاية الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يهتم ناديي إنتر الإيطالي، وتوتنهام الإنجليزي، بضم قائد فيردر بريمن الألماني، ماكس كروز في الصيف المقبل.

وحسب سكاي سبورت الألمانية، فأن الثنائي أبدى اهتمام كبير بكروس، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للاعب البالغ 31 عاماً، أن يوقع على انتقاله، إلى نادي دون مقابل في صفقة انتقال حر.

وسيكون تأهل الفريقان إلى دوري أبطال أوروبا حاسمًا في جلب اللاعب الذي سجل 9 وصنع 12 في الموسم الجاري بقميص بريمن.

🇮🇹 من 7⃣ بطولات دوري أبطال لـ @acmilanar مالديني لديه 5⃣ منهم ✨🔴⚫️



لا تعليق 😂 pic.twitter.com/pIwTnea4cR — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

ولم يُهدر كروس أي ركلة جزاء من أبريل 2012، وهو ما يمتاز به، كما خاض 14 مباراة دولية بقميص الناسيونال مانشافت.

وسبق لكروس أن لعب في سانت باولي وفرايبورج ومونشنجلادباخ وفولفسبورج.