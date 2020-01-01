صراع إنجليزي على ديمبيلي ونجم مانشستر يونايتد يتدخل

تقارير صحفية إسبانية تؤكد على رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل فريق مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي يسعى لضم اللاعب لدعم خط هجومه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات لاعب بوروسيا دورتموند السابق، حيث يتابعه آرسنال أيضًا.

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وأكدت الصحيفة أن النجم الفرنسي أنطوني مارسيال مهاجم فريق مانشستر يونايتد قد تحدث مع ديمبيلي عدة مرات عن الأجواء في صفوف الشياطين الحمر وبمدينة مانشستر.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ليفربول أيضًا مهتم بالحصول على خدمات ديمبيلي في حال رحل المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز.

وتعرض ديمبيلي لإصابات عديدة منذ وصوله لبرشلونة قبل موسمين، وغاب بشكل مكثف عن مباريات برشلونة حتى أنه لم يشارك هذا الموسم سوى في تسع مباريات فقط بكل البطولات سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد كلف برشلونة حوالي 140 مليون يورو عقب قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند ليعوض رحيل نيمار دا سيلفا في 2017.