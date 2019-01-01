صراع إنجليزي لضم خاميس رودريجيز

هل يلعب رودريجيز في الدوري الإنجليزي؟

ينافس نادي مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي لأجل التعاقد مع خاميس رودريجيز في الصيف المقبل مع انتهاء إعارته في بايرن ميونخ.

بايرن ميونخ رفض تفعيل بند أحقية الشراء في عقد اللاعب مما يعني عودته إلى ريال مدريد.

ورفض زين الدين زيدان، مدرب الملكي، الاعتماد على الكولومبي في الموسم المقبل مما يعني إمكانية رحيل اللاعب.

وبحسب "فور فور تو" البريطانية فإن مانشستر يونايتد وتشيلسي يحاولان التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا والذي لن يكلف أكثر من 36 مليون جنيه إسترليني.

ريال مدريد حسم التعاقد مع مهاجم فرانكفورت يوفيتش مقابل 60 مليون يورو وفقًا للتقارير الإسبانية 💰💰💰



من 1⃣ إلى 🔟.. ما نسبة الحل الذي سيقدمه المهاجم الصربي لهجوم الميرينجي؟ pic.twitter.com/ihTjNKQuAr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019

وأوضحت أنّ البلوز في انتظار إيجاد حل لعقوبة الحرمان من التعاقدات وإمكانية ضم صفقات جديدة في الصيف المقبل لأجل التوقيع مع رودريجيز.

ويحاول مانشستر يونايتد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليتمكن من إغراء اللاعب للموافقة على الانضمام إلى مسرح الأحلام.

هداف كأس العالم 2014 انضم إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو وغادر بعدها بثلاثة مواسم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.