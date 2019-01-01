صراعات أياكس ودين هاج السبب وراء القبض على جماهير يوفنتوس

120 مشجع تم القبض عليه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن القبض على 120 مشجع من جماهير يوفنتوس قبل لقاء الفريق أمام أياكس في أمستردام بدوري الأبطال كان بسبب خلافات وتحالفات قديمة بين روابط الأولتراس.

وألقت السلطات الهولندية القبض على المشجعين في العاصمة الهولندية بعد إلقاء ألعاب نارية وحيازتهم لأسلحة يدوية في طريقهم نحو ملعب المباراة.

وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن تحالفاً بين جماهير أولتراس يوفنتوس ونظيرتها في أدو دين هاج الهولندي كان السبب الرئيسي في الاشتباكات.

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إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/tTuMKWz1Mq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

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ويرتبط جمهور يوفنتوس ودين هاج بعلاقة توأمة قدينة بين الناديين، بينما يجمع الثنائي أياكس ودين هاج علاقة عداوة قديمة، وهو ما فسرت به الصحيفة احتقان الأجواء.

وذهبت "لاستامبا" في تفسيراتها لإلقاء جماهير يوفنتوس للألعاب النارية أنه كان احتجاجاً من قبلها على ارتفاع أسعار تذاكر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب "أليانز" في تورينو بعد تعادلهما إيجابياً بهدف لكل جانب مساء الأربعاء.