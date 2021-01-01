صراخ وطاولات محطمة .. ميكيل يكشف كواليس خروج تشيلسي أمام برشلونة في 2009

دروجبا فقد أعصابه تمامًا

كشف جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق، عن كواليس خروج البلوز أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2009.

المواجهة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف النهائي، انتهت بجدل تحكيمي كبير وغضب من ديدييه دروجبا مهاجم البلوز.

النجم الإيفواري ذهب لمهاجمة الحكم توم هينينج أوفريبو بسبب رفضه احتساب أكثر من ركلة جزاء لتشيلسي، وتوجه إلى الكاميرات ليصف ما حدث بـ"العار".

وقال ميكيل لموقع "ذا أثلتيك" :"كانت هناك حالة من الفوضى في النفق وغرفة الملابس بعد هذه المباراة".

وأضاف لاعب ستوك سيتي الحالي:"كانت هناك زجاجات طائرة وأشياء تطير في كل مكان، تم تحطيم الطاولات والجميع يصرخ".

وتابع:"الخروج في ذلك الوقت لم يكن مقبولًا على الإطلاق، كانت ليلة مجنونة حقًا، دروجبا فقد أعصابه في الملعب وحتى بعد صافرة النهاية والدخول إلى غرفة الملابس".

يذكر أن برشلونة حسم التأهل إلى النهائي بفارق الأهداف خارج الأرض، بعد التعادل 1/1 حيث سجل مايكل إيسيان هدف البلوز، بينما تعادل أندريس إنييستا للفريق الكتالوني في اللحظات الأخيرة.

وكان حكم اللقاء قد اعترف بعدها بسنوات، بالقيام ببعض الأخطاء خلال هذه المباراة التي حرمت تشيلسي من الصعود للنهائي.