صدمة مصرية قوية في كأس العرب

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، صدمة قوية جدًا قبل مواجهة الأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب، وذلك بعد أن تصدر المجموعة الرابعة.

المنتخب المصري نجح في اقتناص صدارة المجموعة الرابعة، بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، بختام دور المجموعات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصدمة التي تعرض لها الجهاز الفني لمنتخب مصر، تتمثل في حالة اللاعب أيمن أشرف، الذي يعاني من إصابة في الركبة.

وأكدت التقارير على أن أيمن أشرف لن يستطيع استكمال بطولة كأس العرب، بعد الأشعة التي أجراها مؤخرًا، وهناك محاولات لإعادته إلى القاهرة خلال الوقت الحالي.

الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتواصل حاليًا مع نظيره في الأهلي، من أجل عودة أيمن أشرف إلى القاهرة، لاستكمال علاجه مع ناديه تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

ويحاول الجهاز الطبي لمنتخب مصر لتجهيز المدافع أحمد حجازي خلال الأيام الماضية، من أجل اللحاق بمواجهة الأردن، حيث استجابة العضلة الخلفية للعلاج سيكون الفيصل في مشاركته.

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ومن جانبه طالب نادي الاتحاد السعودي من منتخب مصر تقريرًا شاملًا عن حالة إصابة حجازي، حيث أكدت الأشعة على أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية.