صدمة | ماندجوكيتش وكيليني خارج مواجهة يوفنتوس وأياكس

بعد عودة كريستيانو رونالدو يوفنتوس يفتقد ماندجوكيتش وكيليني أمام أياكس أمستردام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

غاب الثنائي جورجيو كيليني وماريو ماندجوكيتش عن المران الأخير ليوفنتوس صباح اليوم قبل مواجهة أياكس أمستردام.

ويستضيف يوفنتوس مساء غد الثلاثاء فريق أياكس أمستردام الهولندي على ملعبه أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وستلعب المباراة ضمن منافسات الإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في هولندا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الوقت الذي اطمأنت فيه جماهير يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليجري على جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى الجميع أخبارًا صادمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

حيث استمر غياب الثنائي ماريو ماندجوكيتش وجورجيو كيليني عن التدريبات حتى التدريبات الأخيرة صباح اليوم.

وسيعني ذلك غيابهما عن مواجهة الغد أمام أياكس، مما سيشكل ضربة موجعة للمدرب أليجري وللجميع في تورينو.

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يذكر أن يوفنتوس كان قد تخطى أتليتيكو مدريد في دور الستة عشر بعد ريمونتادا تاريخية قادها كريستيانو رونالدو.