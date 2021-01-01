صدمة للمنتخب السعودي .. نيمار في قائمة البرازيل بأولمبياد طوكيو

المنتخب السعودي يقع في مجموعة صعبة للغاية في أولمبياد طوكيو

كشف أندريه جاردين المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي، عن بعض ملامح قائمته خاصًة اللاعبين الكبار الذين سينضموا إلى قائمة السامبا خلال أولمبياد طوكيو العام الجاري.

المنتخب البرازيلي وقع في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من منتخب ألمانيا ومنتخب كوت ديفوار والمنتخب السعودي.

وقال جاردين في تصريحات نشرتها شبكة "tyc sports"، إن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هدفًا له في قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي: "نيمار هو أفضل لاعب برازيلي وسيكون تعزيز قوي للفريق خلال منافسات المنتخب البرازيلي في الأولمبياد ولكن الأمر حاليًا في يد الاتحاد البرازيلي وباريس سان جيرمان".

وتابع جاردين خلال تصريحاته: "سنستعين أيضًا بحارس مرمى من المنتخب الأول البرازيلي بين كلًا من أليسون من ليفربول وإيدرسون من مانشستر سيتي وويفرتون بيريرا من بالميراس وسانتوس".

وقد يكون مشاركة نيمار وأحد الحراس الكبار، صدمة للمنتخب السعودي ويزيد من صعوبة المنافسة في المجموعة التي يتواجد بها أيضًا المنتخب الألماني.

المنتخب السعودي وقع في المجموعة الرابعة ببطولة طوكيو الصيف المقبل بجوار البرازيل، ألمانيا، ونظيره الإيفواري.