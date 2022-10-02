صدمة للاتحاد؟ نونو سانتو مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

المدرب البرتغالي قد يرحل عن الاتحاد

يبدو أن نادي الاتحاد قد يتعرض لصدمة كبيرة خلال الأيام القادمة، في ظل ترشيح البرتغالي نونو سانتو مدرب النمور، للعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

سانتو مرشح للعودة لتدريب وولفرهامبتون

كشف محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن ترشيح سانتو من أجل العودة لتدريب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

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Shahid Shahid

وخلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، قال أبو تريكة: "البرتغالي نونو سانتو مرشح للعودة لتدريب وولفرهامبتون".

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي وولفرهامبتون عن فسخ التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، المدير الفني للفريق، بسبب نتائج الفريق غير المقنعة تحت قيادته.

ويقدم سانتو مع الاتحاد نتائج جيدة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وولفرهامبتون يفسخ عقده مع لاج

وأعلن جيف شي رئيس نادي وولفرهامبتون، عن فسخ التعاقد مع برونو لاج، بسبب تواجد الفريق في منطقة الهبوط، بعد خوض 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه أكد رئيس نادي وولفرهامبتون على أن القرار الذي اتخذه بإقالة لاج كان صعبًا، متمنيًا له النجاح في مكان آخر.

وسبق لسانتو وقاد فريق وولفرهامبتون خلال الفترة من 2017 حتى 2021، حيث نجح في تقديم عروض قوية مع الفريق، قبل أن يتركه ويقود توتنهام الذي لم يستمر معه سوى 4 أشهر فقط.

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