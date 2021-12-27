صدمة لكبار إنجلترا .. هالاند يختار الليجا

يعد التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني حلمًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، قطبا الكرة الإسبانية.

هالاند يعد هدفًا لأندية ليفربول ومانشستر سيتي من إنجلترا، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانب ثنائي إسبانيا، لكن رغبة اللاعب ستكون حاسمة في نهاية المطاف.

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو، فإن هالاند يرغب باللعب في الدوري الإسباني.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" قال دي مارزيو: "هالاند لا يحب الدوري الإنجليزي بقدر ما يحب الليجا".

وأضاف: "في الواقع، الدوري الإنجليزي ليس من بين أحلام هالاند في الوقت الحالي، الذي يفضل اللعب في إسبانيا".

ويقود برشلونة نظريًا السباق للتعاقد مع هالاند، بعد أن عقد جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني اجتماعًا مع مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي في إيطاليا، وأعرب له عن اهتمامه الكبير بالحصول على خدمات النرويجي.

ويرى لابورتا أن هالاند هو اللاعب القادر على قيادة المشروع الجديد في برشلونة، وأنه النجم الأبرز في الجيل الجديد من المهاجمين في أوروبا.

ويتطلع برشلونة لتحسين ميزانيته خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من الصراع على خدمات النرويجي الدولي في صيف 2022.

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