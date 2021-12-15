صدمة .. كورونا يضرب ثنائي ريال مدريد

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى رسميًا، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد، قبل المباراة المرتقبة مع قادش بالدورى الإسبانى.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الليجا.

فيا سيلتقي مع أتليتك بلباو يوم الأربعاء المقبل وسيكونا هاتيين المباراتين آخر لقاءات هذا العام.

ماذا كتب ريال مدريد؟

وكشف نادى ريال مدريد فى بيانًا نشره عبر موقعه الرسمي، عن إصابة لاعبا الفريق، كتب فيه: "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".

ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش القادمة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

كيف سيكون الوضع بالنسبة لأنشيلوتي؟

مودريتش يعتبر قطعة أساسية في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وخاض هذا الموسم 16 مباراة مع الفريق الملكي، صنع خلالها 5 أهداف ولم يسجل.

في المقابل فإن القائد مارسيلو بعيد تماما عن التشكيل الأساسي ويشارك على فترات، حيث ظهر في 5 مباريات فقط منذ بداية الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها أهدافًا.

يجدر الإشارة إلى أن النادي الملكي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما نجح في حصد 42 نقطة، بفارق 8 عن إشبيلية، صاحب المركز الثاني.