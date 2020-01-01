صدمة كبيرة في النصر السعودي بطلها نور الدين أمرابط

أمرابط يوجه ضربة موجعة للنصر قبل دوري أبطال آسيا.

تلقى نادي النصر السعودي، صدمة كبيرة بطلها الجناح المغربي نور الدين أمرابط، قبل استئناف الفريق لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا خلال شهر سبتمبر الجاري.

نور الدين أمرابط ظهرت عليه علامات الغضب خلال الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تم تغييره.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها نور الدين أمرابط، أكدت على أنه يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الأمامية.

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الإصابة التي تعرض لها أمرابط، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر، وبالتالي لن يستطيع المشاركة مع النصر في المباريات المتبقية في بطولة دوري أبطال آسيا.

غضب أمرابط بعد تغييره في مباراة الكلاسيكو، جاء بسبب شعوره بالإصابة، حيث سيطرت عليه حالة من الخوف من عدم لحاقه بمباريات دوري أبطال آسيا، ومن ثم قام بخلع قميصه.

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وبرر أمرابط غضبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة جاء نصها كالآتي: " جمهور النصر العالمي الغالي أنا كمنتمٍ لهذا الكيان الكبير أحترق عندما أشعر بإصابة خوفًا من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصًا ببطولة آسيا وهو حلمنا جميعنا، لم ولن يصدر مني ما يسئ لحبي الكبير وكنت بحالة قلق رهيبة ولا يمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف".