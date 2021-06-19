"صدمة كبيرة .. أزمة الاتحاد تتجاوز الـ140 مليون"

تعرف على الأزمات التي يمر بها نادي الاتحاد حاليًا

فجر الإعلامي الرياضي محمد الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمات نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، على رأسها أزمة الديون المستحقة على النادي.

وزارة الرياضة السعودية، أعلنت عن وجود 13 ناديًا سعوديًا، لن يستطيعوا إصدار شهادة الكفاءة المالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب الديون المستحقة عليهم.

وكشف الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الأزمات التي يعاني منها نادي الاتحاد خلا الفترة الحالية، والتي تفوق الديون التي تم الإعلان عنها.

وجاءت تغريدة الشيخ كالآتي: "أزمة نادي الاتحاد تتجاوز الـ140 مليون لإغلاق ملف الكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، فهي تتمدد إلى عدم القدرة على تجديد عقود اللاعبين، وتذهب إلى صعوبة دعم الفريق بأسماء جديدة محلية وأجنبية".

الإعلامي تابع: "هذا الأمر يجعل الملف شائكًا، وهوي ما يثبت أن الفكرة وحده لا يكفي لمعالجة الأزمات المالية"، في إشارة منه إلى كثرة الأزمات التي يمر بها نادي الاتحاد حاليًا".

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية، ألزمت نادي الاتحاد بسداد مبلغ 140 مليون و 304 ألف ريال، كالتزامات مالية عليه حتى إبريل 2021، على أن يتم سداد المبلغ قبل 21 أغسطس المقبل، للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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وفي حالة عدم نجاح الاتحاد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لن يستطيع قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبالتالي سيخوض الفريق منافسات الموسم الجديد، بقائمة اللاعبين الحالية.