صدمة في الهلال بسبب إدواردو

الزعيم يفتقد خدمات نجمه البرازيلي في مباريات مهمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعيش الجهاز الفني للهلال السعودي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، حالة من القلق بشأن الإصابة التي تعرض لها البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الفريق، خلال مواجهة الأمس أمام الدحيل.

اللاعب خرج مصابًا في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعدما افتتح التسجيل للزعيم في اللقاء، لينزل سالم الدوسري بدلًا منه.

وتشير المؤشرات الأولية إلى غياب إدواردو لمدة ثلاثة أسابيع عن المشاركة في المباريات والتدريبات، بعدما أوضح الجهاز الطبي معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

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وبذلك يتأكد غياب البرازيلي عن مواجهة الهلال المقبلة أمام الأهلي في 17 من الشهر الجاري، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بجانب غيابه كذلك عن مواجهة أحد بالدوري المحلي، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة النصر ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الهلال حقق الفوز بالأمس أمام الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليتصدر الزعيم جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.