صدمة في الهلال .. إصابات كورونا ترتفع إلى 11 منهم 3 حراس مرمى

كورونا يجتاح معسكر الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن إصابات جديدة داخل نادي الهلال، بفيروس كورونا، وتزايدها خلال الساعات الأخيرة.

كان الهلال قد أعلن عن إصابة 6 لاعبين وسعود كريري، بفيروس كورونا، واستبعادهم من المباراة الماضية وعزلهم واتخذوا معهم الإجراءات الاحترازية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية"، أن هناك 3 حالات جديدة داخل نادي الهلال في معسكره بالعاصمة القطرية الدوحة.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثي هما ياسر الشهراني ونواف الغامدي وعبدالله الجدعاني، ليكون هناك 9 لاعبين بالإضافة إلى سعود كريري.

كما أعلن نادي الهلال اليوم الخميس، عن إصابة عبد الله الحافظ لاعب الفريق بفيروس كورونا، حيث نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

"أوضحت الفحوص التي أجراها ثلاثي فريق الهلال الأول لكرة القدم "عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ"؛ إصابتهم بفيروس كورونا، وسيخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي".

ويعاني الهلال في الوقت الحالي من النقص العددي قبل مواجهات هامة في دوري أبطال آسيا المقامة في قطر بسبب ظروف فيروس كورونا.

والمصابين داخل الهلال هم: الحراس عبدالله الجدعاني ونواف الغامدي ومحمد الواكد، واللاعبين محمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وحمد العبدان وصالح الشهري، وعبد الله الحافظ، والإداري سعود كريري.

ويستعد الهلال لمواجهة باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا غدًا الخميس.