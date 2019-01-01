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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

صدمة في إشبيلية للموسم الثاني - كاباروس يعلن إصابته بالسرطان

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الفريق الأندلسي يعاني على صعيد المدربين

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن المدير الفني، خواكين كاباروس، لنادي إشبيلية الإسباني، إصابته بمرض سرطان الدم، عقب نهاية لقاء إشبيلية وبلد الوليد.

ونجح الفريق الأندلسي في الفوز بنتيجة 2-0 خارج قواعده، ليواصل الفريق صراعه على مقعد دوري الأبطال.

وخرج المدير الفني عقب نهاية اللقاء رفقة المدير الرياضي مونشي، ليعلن الأمر: "لدي سرطان الدم المزمن الذي لا يمنعني على الإطلاق من مهنتي وأن أمارس حياتي الطبيعية".

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وأضاف: "أريد أن استمتع بمهنتي، وأن أشكر لاعبي النادي والنادي والرئيس، وليس لدي أي علاج، وذلك بفضل الإدارة الرياضية وأريد أن أستمتع كمدرب".

وتولى كاباروس المهمة للفريق الأندلسي، خلفاً لبابلو ماشين في 15 مارس الماضي، عقب خروج الفريق الأوروبي أمام سلافيا براج التشيكي.

وأرسل نادي أتلتيك بلباو رسالة إلى المدرب عقب إعلانه عن الأمر: "لن تكون وحدك في المعركة التي تبدأها الآن، لديك القوة لعائلتك بالكامل باللونين الأحمر والأبيض، والأسرة الرياضية، أنت أسد وستنتصر".

الجدير بالذكر أن الأمر سبق وأن حدث الموسم الماضي، مع المدير الفني الأرجنتيني إدواردو بيريزو، الذي لم يكمل مدته مع النادي بسبب إصابته بسرطان البروستاتا. 

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