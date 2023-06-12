صدمة حول موقف وليد معاذ .. وحملة لإعادة ماجد النفيعي لرئاسة الأهلي

هناك منافس جديد لوليد معاذ يضعف موقفه، وماجد النفيعي يعود للصورة من جديد بحملة خاصة

لا يريد البعض أن يقف الأهلي السعودي من جديد على أقدامه ويعود للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بعد موسم كارثي في دوري يلو للدرجة الأولى.

الراقي حاليًا يتأهب لانتخابات، ستجرى في 22 من يونيو الجاري، إذ فُتح حاليًا باب الترشح، على أن يتم إغلاقه غدًا الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خالد العيسى يعتزم الترشح لرئاسة النادي، لمنافسة وليد معاذ؛ الرئيس السابق، لكن يبدو موقف الأخير ضعيفًا.

الصحيفة أشارت إلى أن العيسى يمتلك نحو 16500 صوت من أصل 30000 صوت في الجمعية العمومية، وهو ما يمنحه قوة تصويتية عالية، مؤكدة أن مصادرها تشدد على أنه سيسعى لدعم متزايد في الأيام الحالية، لزيادة قوته التصويتية أكثر، وهو ما يضعف من موقف معاذ، المؤيد الأول من قبل جماهير النادي الجداوي.

وعلى جانب آخر، جاء اسم ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي السابق، ضمن المواضيع الرائجة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ يحظى بدعم من بعض الجماهير، للعودة من جديد لقيادة الدفة الأهلاوية في الموسم المقبل.

لكن بالبحث وراء هذه التغريدات، تبين أنها "حملة" من منافسي الراقي سواء هلاليون أو اتحاديون، الذين بالغوا في وصف النفيعي والإشادة بمدى عظمة قيادته وحكمته وخبراته، زاعمين أنه القادر على إحياء الأهلي سريعًا واستفاقته من كبوته.

لكن بالطبع نفى قطاع عريض من الأهلاويين رغبته في عودة النفيعي من جديد للأهلي في أي منصب، محملين إياه مسؤولية هبوط الفريق لدوري يلو، وإغراقه في قضايا داخلية وخارجية وأزمات مالية طاحنة.