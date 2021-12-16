صدمة تونسية .. إصابة ياسين مرياح بالرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة منذر الكبير صدمة كبيرة، بعدما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على المدافع ياسين مرياح، والذي تعرض للإصابة خلال مباراة مصر.

ياسين مرياح تعرض للإصابة خلال مباراة تونس أمام مصر في نصف نهائي كأس العرب، وغادر اللقاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث شارك بدلًا منه لاعب الوسط محمد علي بن رمضان.

الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن إصابة ياسين مرياح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء نص بيان الاتحاد التونسي كالآتي: "شكرًا ياسين مرياح، ننتظرك في نجاحات أخرى، أكدت الفحوصات الطبية والكشوفات التي أجريت منذ قليل على ياسين مرياح، إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة".

وتابع: "وذلك خلال مشاركته في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا 2021، نرجوا لياسين الشفاء والعودة السريعة للميادين".

المنتخب التونسي حقق الفوز على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي، ليتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة العربية.

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ويواجه منتخب تونس نظيره الجزائري مساء يوم السبت القادم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 على ملعب استاد البيت، وقبله ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين قطر ومصر.