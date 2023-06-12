صدمة .. تحديد موعد رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي

الكشف عن موعد رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي..

يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد حدد بالفعل موعد رحيله عن ملعب "الاتحاد".

صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية كشفت أن جوارديولا يعتزم مغادرة مانشستر سيتي في غضون عامين فقط عند انتهاء عقده، أي أنه سيغادر في صيف 2025.

جوارديولا وقع عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي حتى 2025، وهو القرار الذي كان المدرب الإسباني يدرسه بصورة متأنية، وكانت دائرته المقربة تشك في إمكانية حدوثه.

وإذا حدث ذلك، فإن جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي بعد تسع سنوات، حيث وصل إلى ملعب "الاتحاد" في صيف 2016، ليحقق العديد من النجاحات رفقة النادي الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن جوارديولا يعتقد أنه بعد العمل في إنجلترا، سيرغب في تدريب فريق في إيطاليا لتحقيق لقب الدوري في 4 من البطولات الكبرى في أوروبا.

لكن الصحيفة الإنجليزية لم تستبعد أيضًا أن يغير جوارديولا رأيه، وأن يختار تدريب أحد المنتخبات في المستقبل القريب.