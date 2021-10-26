صدمة .. بيدري يتعرض لانتكاسة جديدة ويتأخر عن المشاركة مع برشلونة

صدمة لبرشلونة

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية بتعرض لاعبه الإسباني الشاب، بيدري إلى انتكاسة جديدة ليعود خطوة في مرحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ.

بيدري كان قد تعرض لإصابة في العضلة الرباعية لساقه اليسرى خلال مباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، ثم عاد في مباراة بنفيكا وتلقى إصابة جديدة في نفس المنطقة.

ما هي الأمور مع بيدري الآن؟

أفادت صحيفة "أس" الإسبانية، إلى أن عملية شفاء بيدري لا تسير بالشكل المطلوب، حيث أنه شعر بانزعاج في عضلات الفخذ ليخضع إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم حالته من جديد، والتأكد من الخطة الموضوعة لعلاجه.

وبحسب الصحيفة فإن الفحوصات أظهرت أن إصابة اللاعب أصعب مما تبدو عليه، كما أن الجرح لا يلتئم، ومن المرجح أن يغيب اللاعب لفترة أطول من المتوقع.

متى سيعود بيدري؟

رجحت "أس" أن بيدري لن يعود للمشاركة من جديد مع النادي الكتالوني قبل مباراة إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم 20 نوفمبر المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي القادمة.

وقد غاب بيدري عن منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الماضي، وهو الأمر الذي سيتكرر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

الدولي الإسباني حظى بصيف مُرهق، فقد شارك مع منتخب إسبانيا الأول ببطولة يورو 2020، وفي أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي حتى أغسطس، قبل أن يشارك في أول مباراة مع برشلونة بالشهر ذاته.

الجدير بالذكر أن جماهير "البلوجرانا" كانت تُمني نفسها بإستعادة اللاعب قبل معركة الكلاسيكو وهو الأمر الذي حال دون ذلك، وخسر الفريق بنتيجة 2-1، ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.

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