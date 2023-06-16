صدمة أخرى بعد ميسي .. إيدين دجيكو يفضل أوروبا على الهلال!

يبدو أن نادي الهلال في طريقه لتلقي صدمة جديدة في موسم الانتقالات الصيفي 2023، بعد الصدمة الأولى القوية على يد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هذه المرة ستكون على يد البوسني إيدين دجيكو.
ودخل الهلال في مفاوضات مع البوسني دجيكو مهاجم إنتر ميلان، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه.
وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إلى أن فنربخشه التركي، اقترب من التعاقد مع دجيكو في صفقة انتقال حر، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد حاليًا.
وأضاف رومانو أنه يتم مناقشة التفاصيل الرئيسية في التفاوض بين فنربخشه واللاعب البوسني خلال الوقت الحالي من أجل الانضمام إلى صفوفه.
وبذلك سينجح فنربخشه في خطف دجيكو من نادي الهلال، الذي كان يُريد التعاقد معه، ليأتي بدلًا من النيجيري أوديون إيجالو الذي رحل عن الفريق بنهاية عقده.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- حان وقت بيع مبابي وعلى باريس سان جيرمان خطف الأموال من ريال مدريد!
- من يتفوق على هالاند؟ تقييم لاعبي مانشستر سيتي بعد تحقيق الثلاثية
- توقيع ميسي مجرد بداية.. ثورة دافيد بيكهام في كرة القدم الأمريكية
- بعد التعاقد مع رونالدو وبنزيما.. الدوري السعودي من كبار العالم أم لاعتزال النجوم؟
- 10 نجوم يتنافسون على عرش ليونيل ميسي في الهلال .. نيمار أبرزهم واسم إسباني أغربهم