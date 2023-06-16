صدمة أخرى بعد ميسي .. إيدين دجيكو يفضل أوروبا على الهلال!

أحمد رفعت
Edin Dzeko InterGetty
الهلالدوري روشن السعوديانتقالاتإيدين دجيكو

اللاعب البوسني يقترب من الانتقال إلى فريق أوروبي آخر

يبدو أن نادي الهلال في طريقه لتلقي صدمة جديدة في موسم الانتقالات الصيفي 2023، بعد الصدمة الأولى القوية على يد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هذه المرة ستكون على يد البوسني إيدين دجيكو.

ودخل الهلال في مفاوضات مع البوسني دجيكو مهاجم إنتر ميلان، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إلى أن فنربخشه التركي، اقترب من التعاقد مع دجيكو في صفقة انتقال حر، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد حاليًا.

وأضاف رومانو أنه يتم مناقشة التفاصيل الرئيسية في التفاوض بين فنربخشه واللاعب البوسني خلال الوقت الحالي من أجل الانضمام إلى صفوفه.

وبذلك سينجح فنربخشه في خطف دجيكو من نادي الهلال، الذي كان يُريد التعاقد معه، ليأتي بدلًا من النيجيري أوديون إيجالو الذي رحل عن الفريق بنهاية عقده.

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