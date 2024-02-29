صدمة الموسم وفرحة للشامتين .. الرقم القياسي للانتصارات المتتالية؟ الهلال يُطارد سرابًا!

الهلال ظن أنه على بُعد خطوات من الإنجاز العالمي، ولكن!

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صدمت صحيفة "Elgrafico" الأرجنتينية جمهور الهلال وأسعدت الشامتين بالزعيم بالإشارة إلى أن فريقهم لا يُطارد سوى السراب فيما يخص سعيه لمعادلة الرقم القياسي الخاص بالانتصارات المتتالية والمسجل، حسب عديد المصادر غير الرسمية، باسم فريق نيو سانت الويلزي موسم 2016-2017.

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عديد المصادر كانت قد أكدت أن النادي الويلزي حقق 27 انتصارًا متتاليًا وضعته على صدارة تلك القائمة، لكن الصحيفة الأرجنتينية أفادت أن هذا ليس صحيحًا، مشيرة إلى أن الرقم الحقيقي يبلغ 50 انتصارًا وسجله فريق سبارتا براج التشيكوسلوفاكي موسم 1922-1923.

الهلال كان قد وصل بفوزه الأخير على الاتفاق إلى الانتصار الـ24 على التوالي، ويسعى الفريق للفوز في مبارياته الثلاثة القادمة لمعادلة الرقم القياسي ثم التربع على عرش القائمة، لكن كل الحسابات تغيرت بعد تقرير "إل جرافيكو".

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الصحيفة نشرت بالفعل قائمة الفرق الأكثر تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم وقد وضعت الهلال في المركز الـ11 على بُعد 26 مباراة من الرقم القياسي، فهل يستطيع الزعيم تخطي هذا الحاجز أم أنه يُطارد سرابًا؟

يُِشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 7 نقاط عن مطارده النصر.

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