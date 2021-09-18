صدمة .. الكشف عن مدة غياب بيل مع ريال مدريد

ضربة موجعة لريال مدريد

كشف تقرير صحفي عن مدة غياب جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد الإسباني بعد الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الفريق ضد سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

الويلزي تعرض لإصابة بتمزق في أوتار الركبة خلال حصة تدريبية لفريقه يوم السبت الماضي، ليغيب عن أولى مباريات الفريق بدوري الأبطال.

بماذا أفاد التقرير الصحفي؟

قال ميجيل أنخيل دياز الصحفي بشبكة "كوبي الإسبانية" إن جاريث بيل سيغيب لمدة تتراوح بين 8 - 10 أسابيع على أقصى تقدير بسبب الإصابة.

وأضاف دياز، أن اللاعب يشعر بحزن كبير بعد الإصابة التي تعرض لها، لأنه كان يشعر بالارتياح والأهمية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

كيف هو تاريخ إصابات الويلزي مع ريال مدريد؟

ابتعد الويلزي لفترات طويلة عن المشاركة مع ريال مدريد بداعي الإصابات، ووصلت عدد إصاباته منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 2013 إلى 25 إصابة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخلال مسيرته مع الـ"بلانكو"، غاب بيل عن 100 مباراة بسبب الإصابة، موزعة على مواسمه الـ 8 مع الفريق.

بيل شارك مع فريقه الملكي منذ بداية الموسم الحالي في 3 مباريات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا ومع الغياب الأخير للاعب، قد تتغير مخططاته التي كشفت عنها تقارير إعلامية قبل بداية الموسم، وهو لعب الموسم الحالي والأخير في عقده مع ريال مدريد بشكل قوي، وذلك قبل أن يعلن اعتزاله.



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