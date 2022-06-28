صدمة .. الرافعات الاقتصادية تعجز عن مساعدة برشلونة

هل ينتظر ليفاندوفسكي المزيد من الوقت؟

يستعد نادي برشلونة الإسباني، لتفعيل أول صفقة بعملية "الرافعات الاقتصادية"، التي تهدف لضخ المزيد من الأموال لضبط الميزانية.

وقام برشلونة مؤخرًا بالتصويت في جمعية عمومية استثنائية، على بيع 49.9% من شركة "BLM" الخاصة بمنتجات النادي، مع بيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني.

وعرفت هذه العملية بالرافعات الاقتصادية، لدعم خزينة النادي ومساعدة المدرب تشافي هيرنانديز على ضم لاعبين جدد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة اقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق الاستثمار "Sixth Street" لتحويل 10% من حقوق البث التلفزيوني.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 200 مليون يورو، بعد حصول الرئيس جوان لابورتا على إذن من الشركاء بالمضي قدمًا في هذه الخطوة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع سيظل على ما هو عليه، وسيضطر تشافي للانتظار رغم القيام بهذه الصفقة.

ويأتي ذلك لأن هذا المبلغ لن يذهب بشكل مباشر لاستخدامه بسوق الانتقالات، ولكن سيستخدم لتربيع الرصيد الخاص بالنادي لهذا العام.

وستساهم هذه الأموال إلى مساعدة برشلونة على دخول الموسم الجديد بالميزانية المطلوبة، لعدم وجود دخل كافٍ لتعويض الخسائر التي يتكبدها النادي.

Boys of Summer 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PPj9IBT0uP — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 28, 2022

وسيتسبب هذا الوضع في أزمة حقيقية لبرشلونة، لأن معظم اللاعبين الكبار الذين يستهدف النادي ضمهم يريدون حسم مستقبلهم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن قائمة برشلونة لسوق الانتقالات الصيفي الحالي، يتواجد بها رافينيا جناح ليدز يونايتد، برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي، جول كوندي مدافع إشبيلية والهدف الأهم وهو روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

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