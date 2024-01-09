صدق أو لا تُصدق .. "كأس آسيا "دقة قديمة" والفوز بها ليس هدف السعودية"

كأس آسيا 2023 تنطلق يوم الجمعة القادم في قطر

فيما يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي ستنطق في قطر يوم الجمعة القادم، فاجأ أحد الإعلاميين الجميع بالقول أن الفوز باللقب ليس هدفًا للأخضر.

المنتخب السعودي يُواجه فلسطين وديًا مساء اليوم بعدما كان قد هزم لبنان بهدف نظيف الخميس الماضي، وسيختتم مبارياته الودية بمواجهة هونج كونج يوم غدٍ الأربعاء.

الصحفي عبد العزيز الغيامة رأى خلال تصريحاته لقناة "SSC" أن هدف الأخضر هو الوصول لنصف نهائي كأس آسيا، مشيرًا إلى أن إمكانيات الفريق وظروفه لا تسعفه للفوز باللقب.

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وأضاف "المنتخب السعودي سيكون قد قدم ما عليه حال وصل لنصف النهائي، ذلك بناءً على وضع الفريق والتغييرات التي يعيشها حاليًا، إن لم يصل لتلك المرحلة سيكون قد فشل في تحقيق هدفه".

تابع "كأس آسيا ليست اليورو، فهي ليست بالشيء العظيم، كانت هدفًا كبيرًا لنا في السابق لكن السعودية حاليًا أكبر من آسيا وطالبت كثيرًا بالخروج منها، فقد أصبحت صغيرة على السعودية، وإن كان هذا لا يعني ضرورة الفوز بها لأن تلك كرة قدم".

أتم حديثه الذي أثار استياء ودهشة جميع المتابعين "أرى أن آسيا لا تضيف للمنتخب السعودي، كأس آسيا "دقة قديمة"".