الفريق الكتالوني يدمر ثوابته!

القوة الدفاعية هي من أهم الأشياء التي أطرت البداية الرائعة لبرشلونة هذا الموسم وبالأخص على مستوى الدوري الإسباني.

برشلونة هو صاحب أقوى دفاع في الدوريات الخمسة الكبرى حتى الآن، جملة ليست معتادة بالنسبة لإرث النادي الكتالوني.

لقد استقبل مرمى الألماني مارك أندريه تير شيجن هدفًا واحدًا إلى الآن في 6 مباريات بالليجا، حصيلة مذهلة لا يتفوق عليها في القرن الحادي والعشرين سوى بداية برشلونة في أول مواسم لويس إنريكي 2014-2015، حين لم تستقبل شباك التشيلي كلاوديو برافو أي هدف طيلة 6 مباريات أولى في الدوري.

تير شتيجن عنصر مهم

تير شتيجن بالتأكيد عنصر هام للغاية في هذه السلسلة المبهرة، لقد تصدى لأكثر من محاولة أمام سوسيداد بالتحديد من سيلفا وميكيل ميرينو، كما تصدى لكرات خطرة في مباراة رايو فاييكانو الافتتاحية، وتسبب في عقدة للمغربي يوسف النصيري في مباراة إشبيلية.

في الليجا، يتفوق برشلونة على دفاعات كل من فياريال الذي تلقى هدفين، وبيتيس الذي تلقى أربعة أهداف، وأوساسونا الذي تلقى 5 أهداف، وفالنسيا بنفس الرصيد، ثم ريال مدريد برصيد 6 أهداف وأتلتيكو كذلك.

خارج إسبانيا، أتالانتا استقبل 3 أهداف فقط، ويونيون برلين الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي استقبلا 4 أهداف.

رقم تاريخي.. لكنه ليس الأفضل

منذ موسم 2014-2015 لم يحقق برشلونة هذا الرقم المميز في بداية الموسم المحلي أو قبل أول توقف دولي على وجه التحديد.

كما أن هذا المعدل يتفوق على بدايات الجيلين الذهبيين لبرشلونة في القرن العشرين، سواء بداية الجيل الذهبي لفرانك ريكارد في موسم 2004-2005 حين استقبل برشلونة 3 أهداف في أول 6 مباريات، أو أفضل معدل لمواسم بيب جوارديولا وهو موسم 2009-2010 حين استقبل برشلونة ذات الرصيد في أول 6 مباريات.