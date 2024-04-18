صدفة أم قراءة فنية؟ وليد الفراج يكشف الشخص الوحيد الذي توقع خسارة الهلال أمام العين

العين أوقف سلسلة انتصارات الهلال

كشف وليد الفراج عن الشخص الوحيد الذي توقع خسارة الهلال أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

اللقاء الذي أقيم مساء أمس في استاد هزاع بن زايد توقع الجميع انتهاءه بانتصار الهلال أو على الأقل تعادله، خاصة لفارق القدرات الفنية الفردية والجماعية بين الفريقين وفي ظل الحالة الممتازة للفريق السعودي ونجاحه في إحراز 34 انتصارًا متتاليًا.

الفراج عاد خلال حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد" لتوقعات ضيوفه في البرنامج لقمة دوري الأبطال، وقال "الجميع توقع فوز الهلال إلا شخص واحد هو حامد البلوي".

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المدير التنفيذي السابق للاتحاد كان الوحيد الذي توقع فوز العين 2-0، ورغم عدم صحة توقعه للنتيجة إلا أنه نفس الفارق الذي انتهى به اللقاء.

وقد انقسم المغردون على توقع البلوي الصحيح ما بين وصفه بمجرد الصدفة أو القراءة الفنية الجيدة للفريقين خاصة قوة العين في الهجمات المرتدة وقدرتهم على ضرب دفاع الهلال المتقدم.