صدام سعودي خالص في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

النصر سيواجه الأهلي في ربع نهائي البطولة القارية.

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور ربع نهائي لمنطقة الغرب، ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تحديد المتأهلين رسميًا من دور الـ16 بالبطولة القارية.

وتأهلت أندية النصر والأهلي من السعودية، وباختاكور الأوزبكي وبرسيوليس الإيراني، إلى دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بينما ودع التعاون السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي والسد القطري واستقلال طهران الإيراني البطولة.

عاجل | قرعة ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا "منطقة الغرب" :



ــــ 🇸🇦 النصر ضد الأهلي 🇸🇦

ــــ 🇮🇷 برسيوليس ضد باختاكور 🇺🇿 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 28, 2020

وأسفرت القرعة عن مواجهة سعودية خالصة، ستكون بين النصر والأهلي، وذلك على خطف البطاقة الأولى إلى نصف نهائي البطولة القارية.

كما أسفرت القرعة عن لقاء سيجمع بين باختاكور الأوزبكي وبرسيوليس الإيراني، لحجز البطاقة الثانية في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء المقبل، والموافق 30 سبتمبر الجاري، حيث ستقام مباراتي نصف النهائي يوم 4 أكتوبر القادم.

المزيد من الفرق

هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

واكتملت الفرق المتأهلة إلى دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوز برسيوليس الإيراني على السد القطري، والنصر على التعاون مساء أمس الأحد.