صدامات بالجملة في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد في صدام عنيف مع بيب جوارديولا

كما كان متوقعًا. أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي جرت في مدينة نيون، عن مواجهات من العيار الثقيل، منهم صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأوقعت القرعة حامل اللقب ليفربول في صدام غير متوقع مع أتلتيكو مدريد، وأيضًا بوروسيا دورتموند سيكون على موعد خاص مع باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي أيام 18 و19 و25 و26 فبراير القادم، فيما سيسدل الستار على المرحلة أيام 10 و11 و17 و18 من مارس 2020.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، ستقام القرعة الأخيرة لتحديد أطراف الدور ربع النهائي ونصف النهائي يوم 20 مارس.

وجاءت القرعة على النحو الأتي:

بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أتالانتا ضد فالنسيا

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

تشيلسي ضد بايرن ميونخ

ليون ضد يوفنتوس

توتنهام ضد لايبزيج

نابولي ضد برشلونة