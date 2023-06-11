صداع عبد الرزاق حمد الله يلاحقه! .. وليد الركراكي يفقد أعصابه بسبب مهاجم الاتحاد من جديد

منتخب المغرب يخوض حاليًا معسكرًا في حضور حمد الله، استعدادًا لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

يبدو أن السؤال عن عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم المغرب ومحترف الاتحاد السعودي، سيظل يلاحق وليد الركراكي؛ المدير الفني لأسود الأطلس، في كل مؤتمر صحفي يعقده، بطريقة أثارت جم غضبه هذه المرة.

المنتخب المغربي يخوض معسكر إعداد حاليًا لمواجهة الرأس الأخضر وديًا غدًا الإثنين، فيما يلتقي بجنوب إفريقيا في 17 من يونيو الجاري، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023م.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الركراكي بالأمس، تطرق للحديث عن حديث الصحفيين حول أسباب استدعاء حمد الله، رغم عدم الاستعانة به، زاعمين أنه أحد الأسماء المفروضة على المدرب الوطني من قبل الجامعة المغربية لكرة القدم، وهو ما أثار غضبه.

وقال المدير الفني للمغرب، خلال المؤتمر غاضبًا بحسب ما نقلت عنه صحيفة "المنتخب": "أتحدى من كتب أن استدعاء حمد الله تجاوز الركراكي، بل عليه أن يقدم ما يثبت أن هناك شخصًا ما هو من استدعى اللاعب، أؤكد لكم أنني من قام باستدعاء عبد الرزاق وأنا المسؤول عن اختياراتي وأنا من أستدعي أي لاعب، لذلك لا داعي للترويج لمثل هذه الأمور، أنا لن يهزني أي شيء، فقناعتي كاملة بالعمل الذي أقوم به، والحمد لله نحن الأقوى في إفريقيا".

وأضاف: "نفس الشيء أكرره عليكم من جديد، أنا لن أستدعي أي لاعب تفرضونه عليّ، أنا من يختار التشكيل، ولا داعي للضغط الذي تفرضونه عليّ، الحمد لله باختياراتي وصلنا لهذا المستوى العالمي، لذلك أي ترويج لأي لاعب لن يزعزع مبادئي، أنا من اخترت و قررت بشأن استبعاد سفيان رحيمي و استدعاء حمدالله، الذي سيكون رسميا في مباراة الرأس الأخضر و أرجو أن يكون عند حسن ظني".

جدير بالذكر أن الركراكي أعاد حمد الله للمنتخب الوطني بعد غياب سنوات، إثر الأزمات والخلافات مع المسؤولين والمدربين، إذ كان ضمن كتيبة كأس العالم قطر 2022م، لكن شارك كبديل لدقائق معدودة فقط، وقدم أداءً ضعيفًا، دفع الصحافة المغربية للتساؤل حول أسباب استدعائه بعد المونديال.