صدارة وتحدي ومفاجأة .. ماذا قدم الهلال قبل التوقف؟

هل ينهي الهلال المنافسة على صدارة الدوري في ديربي الرياض؟

يستعد نادي الهلال لاستئناف الموسم الكروي 2019-2020، بمواجهة نارية في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عندما يواجه غريمه التقليدي النصر، في ديربي الرياض، وقمة البطولة.

وتوقف الدوري السعودي مدة طويلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية، من أجل الحد من انتشار الفيروس.

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الهلال يعود للمباريات بمواجهة النصر يوم الخامس من أغسطس المقبل، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي.

أمل محلي وتميز آسيوي .. ماذا قدم الأهلي قبل التوقف؟

22 مباراة خاضها الهلال بالدوري السعودي، حقق خلالها 15 فوزًا و6 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة فقط من غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور الأول.

ونجح الهلال في تسجيل 52 هدفًا، كأقوى خط هجوم بالدوري السعودي، وتلقت شباكه 19 هدفًا، كثاني أقوى خط دفاع.

أكبر فوز حققه الهلال بالدوري كان على حسابفريق العدالة بسبعة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم بالجولة العاشرة، سجل في هذا اللقاء الفرنسي بافتيمبي جوميس 3 أهداف "هاتريك".

وتعثر الهلال في آخر مباراة له قبل التوقف أمام ضمك، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالجولة 22، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المحالة".

نجح نادي الهلال في الوصول إلى مباراة نصف النهائي، ليصطدم بفريق أبها "مفاجأة البطولة"، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب جائحة كورونا، ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

الهلال فاز على عرعر في دور الـ64، ثم فاز على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32، قبل الفوز بصعوبة على الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ16، وفي ربع النهائي انتصر على الاتفاق بهدفين لهدف، ليتأهل إلى نصف النهائي.

دوري أبطال آسيا "الطريق للحفاظ على اللقب"

استكمالًا للموسم المميز الذي يقدمه الهلال على كافة المستويات، حقق الزعيم نتائج رائعة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يسير في الطريق نحو الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي بشكل صحيح.

الهلال حقق الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، حيث انتصر على شاهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد باللقاء الذي أقيم في الرياض، قبل تحقيق الانتصار على شباب الأهلي دبي الإماراتي، باللقاء الذي أقيم على أرض الأخير، بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتقاسم الهلال الصدارة مع فريق باختاكور الأوزبكي للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، ولكن الأفضلية للفريق الأوزبكي بفارق الأهداف.