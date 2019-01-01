صحيفة | يوفنتوس يُحدد لليونايتد شرط الاستغناء عن هدف سولشاير

تّحول مفاجئ في إستراتيجية ذو الوجه الطفولي

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ادعت بعض الصحف البريطانية، أن مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، أعطى الضوء الأخضر للمدير التنفيذي إد وودوارد، لتوجيه أنظاره لصفقة هجومية غير متوقعة، وذلك لحل معضلة غياب اللاعب القادر على شغل مركز صانع الألعاب أو المهاجم الثان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن المدرب النرويجي يعتقد أن الأرجنتيني باولو ديبالا، سيكون الاختيار المثالي في مركز صانع الألعاب الحر في الثلث الأخير من الملعب، أو كجناح أقرب ما يكون للمهاجم الثانوي، وذلك حال وافقت إدارة يوفنتوس على بيعه هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن إدارة بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات، لا تمانع أبدًا فكرة التخلي عن الموهوب الأرجنتيني، لكن بشرط الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 70 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ20 في صورة متغيرات.

وأوضح التقرير، أن موافقة إد وودوارد على الشرط المادي الصعب، قد تَعجل بانتقاله إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف، ليس لخوفه من مواجهة نفس مصيره العام الماضي، عندما قضى جُل وقته على مقاعد البدلاء، لصعوبة الاعتماد عليه في وجود الوحش الكاسر كريستيانو رونالدو، بل لأنه لا يميل لفكرة الذهاب إلى عدو الشمال الإنتر.

صاروخ أرض جو 🚀pic.twitter.com/etaemaGQqk — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 22, 2019

وجاءت هذه الأنباء، عكس ما يتردد في صحف بريطانية أخرى، عن استعداد إدارة اليونايتد لضم الثنائي هاري ماجواير وبرونو فرنانديز، وذلك بالمبلغ الذي سيغادر به بول بوجبا، سواء لريال مدريد أو العودة لناديه السابق يوفنتوس.