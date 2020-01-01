صحيفة تكشف عن مفاجأة جديدة قبل توقيع برشلونة مع سيتين

تفاصيل يُكشف عنها للمرة الأولى

ذكرت صحيفة إسبانية، أن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، صدم المسؤولين في نادي برشلونة، قبل أن يضطر الرئيس جوزيف ماريا بارتومو للتوقيع مع المدرب الحالي كيكي سيتين.

وكانت بعض المصادر الإيطالية، قد زعمت أن مدرب يوفنتوس السابق، قد عرض خدماته على النادي الكاتالوني من خلال وسيط، ليخلف فالفيردي بعد الإطاحة به في بداية العام الجديد.

إلا أن صحيفة "آس"، أشارت في تقرير خاص صباح اليوم الأحد إلى أليجري هو من تمنع على إدارة البلو جرانا، وليس العكس، وذلك قبل الاستقرار على إسناد المهمة للعجوز الستيني.

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ولفت المصدر إلى أن ترتيب سيتين لم يكن الرابع في قائمة المرشحين بعد طرد فالفيردي، بل الخامس، بعد المرشح الأول تشافي هيرنانديز، رونالد كومان، ماوريسيو بوتشيتينو وأليجري وجارسيا بيمينتا.

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وكانت إدارة أبطال الدوري الإسباني في آخر عامين، قد لبت مطالب المشجعين، بالتخلص من مدرب بلباو الأسبق في أعقاب الخروج من كأس السوبر الإسبانية بالهزيمة على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3.

وقاد سيتين برشلونة في أربع مباريات حتى الآن، حقق خلالهم الفوز في ثلاث مباريات، وُهزم في مباراة واحدة، كانت أمام فالنسيا وبنتيجة 2-0 في الجولة الـ21 لليجا.

وبالنسبة لأليجري، فلم يمارس مهنة التدريب منذ انفصاله عن السيدة العجوز مع نهاية الموسم الماضي، تاركًا ورائه إنجازاته تاريخية، وصلت لحد قيادة الفريق للفوز بالدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، بخلاف الكؤوس المحلية ووصوله لنهائي دوري الأبطال مرتين.