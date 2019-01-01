صحيفة تكشف حيلة شتيجن في تصديه لركلة جزاء رويس

الحارس الألماني كان محظوظًا بما فيه الكفاية

ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على لقطة الجزاء المثيرة، التي تصدى لها حارس برشلونة تير شتيجن من مواطنه الألماني ماركو رويس، في الشوط الثاني لقمة "سيجنال ايدونا بارك"، التي انتهت بدون أهداف في آخر ساعات الثلاثاء.

وبحسب ذكرته الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد، فإن الظهير الأيمن البرتغالي سيميدو، ارتكب هفوة "غبية" في تدخله على اليافع الإنجليزي جادون سانشو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لأسود الفيستيفاليا عند الدقيقة 57.

ولفت التقرير، إلى أنه لحظة تنفيذ ركلة الجزاء عن طريق قائد البوروسيا، كان شتيجن قد أخذ خطوة إلى الأمام، ليقبض على الكرة ببراعة، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقوانين الفيفا، التي تمنع حراس المرمى من أخذ خطوة إلى الأمام في مشاهد ركلات الجزاء.

وقال المصدر، إن الحارس البالغ من العمر 27 عامًا كان محظوظًا بما فيه الكفاية، وذلك لتغاضي حكم الفيديو (VAR) عن تنبيه حكم الساحة بالمخالفة التي ارتكبها الحارس أثناء تصديه للركلة، والتي بموجب القانون، تستجوب أولاً إشهار البطاقة الصفراء في وجه الحارس، ثم إعادة الركلة مرة أخرى.

لكن بوجه عام، لم تبخس "ماركا" حق شتيجن، واعتبرته نجم المباراة الأول، ولولا تألقه لما خرج البلو جرانا بنقطة من "سيجنال ايدونا بارك"، والأهم من ذلك، رسالة التحذير التي بعثها لمانويل نوير بعد الحرب الكلامية الأخيرة بينهما، في إشارة واضحة إلى أن أدائه المذهل في هذه المباراة، قد يجعله حارس ألمانيا الأول في المرحلة القادمة.