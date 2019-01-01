صحيفة برتغالية : النصر يفوز على الرائد بتطبيق "تيكي تاكا"

ساهم في مواصلة تربعه على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حصل نادي النصر السعودي على إشادة برتغالية كبيرة عقب الفوز الرائع الذي حققه الفريق على حساب نادي الرائد بنتيجة حمسة أهداف نظيفة.

فوز النصر على حساب الرائد ساهم في مواصلة تربعه على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة بفارق نقطة على حساب الهلال الوصيف.

الصحافة البرتغالية وصفت أداء النصر مؤخراً بالتيكي تاكا، في إشارة واضحة إلى العمل المميز الذي يُقدمه روي في

🏆 الدوري السعودي

الشباب 🆚 الأهلي

⌛️ 20:45 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب الملز

📺 KSA Sports



الأهلي يحاول الاقتراب من المربع الذهبي، والشباب للحفاظ على مركزه ثالثًا.. مواجهة قوية في الدوري اليوم! 👀 pic.twitter.com/IK6onT9qOw — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

توريا مع الفريق.

صحيفة "maisfutebol" الإلكترونية هدف النصر الثاني أمام الرائد والذي سجله البرازيلي بيتروس بالتيكي تاكا، بعد عدد كبير من التمريرات بين اللاعبين ثم الوصول إلى المرمى بمرونة وسرعة.

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يُذكر أن نادي النصر كان قد خطف الصدارة بتميز من الهلال الجولة الماضية عقب الفوز عليه بنتيجة 3\2 في مباراة كانت مثير.