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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة برتغالية : النصر يفوز على الرائد بتطبيق "تيكي تاكا"

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النصر
ساهم في مواصلة تربعه على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حصل نادي النصر السعودي على إشادة برتغالية كبيرة عقب الفوز الرائع الذي حققه الفريق على حساب نادي الرائد بنتيجة حمسة أهداف نظيفة.

فوز النصر على حساب الرائد ساهم في مواصلة تربعه على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة بفارق نقطة على حساب الهلال الوصيف.

الصحافة البرتغالية وصفت أداء النصر مؤخراً بالتيكي تاكا، في إشارة واضحة إلى العمل المميز الذي يُقدمه روي في

توريا مع الفريق.

صحيفة "maisfutebol" الإلكترونية هدف النصر الثاني أمام الرائد والذي سجله البرازيلي بيتروس بالتيكي تاكا، بعد عدد كبير من التمريرات بين اللاعبين ثم الوصول إلى المرمى بمرونة وسرعة.

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يُذكر أن نادي النصر كان قد خطف الصدارة بتميز من الهلال الجولة الماضية عقب الفوز عليه بنتيجة 3\2 في مباراة كانت مثير.

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