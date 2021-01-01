صحوة أسرع من المتوقع .. هل يفوز تشيلسي بدوري الأبطال؟

سؤال بات منطقيًا

لم يفز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة، تلك التي جاءت بسيناريو سينمائي، بعد العديد من السيناريوهات السينمائية التي خسر بها البلوز اللقب أيضًا، متى حدث ذلك؟ في 2012، قبل 9 سنوات.

النهائي غير المتوقع وقتها جمع بين تشيلسي وبايرن ميونخ، تشيلسي سادس البريميرليج والذي يقدم موسمًا أقال فيه مدربه فيلاش بواش وأكمله بمساعده روبيرتو دي ماتيو، والنهائي في أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

تشيلسي فاز بركلات الترجيح وقتها، ومنذ ذلك الحين لم يعد يحلم باللقب سوى في 2014 حين خرج على يد أتلتيكو مدريد، في هذا العام يبدو السيناريو مشابهًا، حيث أن الفريق غيّر مدربه، وتحسّن، وأقصى أتلتيكو مدريد!

تغييرات

المدرب الألماني توماس توخيل تسلم المهمة بعد رحلة لم تكن موفقة للإنجليزي فرانك لامبارد، ورغم ضيق الوقت وصعوبة الموقف الذي وصل فيه، إلا أن ملامح الفريق بدأت تظهر بشكل تدريجي، ووضحت بصمته سريعًا.

توخيل قرر اللعب بخطة 3/4/2/1 والتي تسببت في بعض التغيرات على مستوى من يشارك أساسيًا ومن هم على دكة البدلاء، وهو ما هدد بعدم نجاحه بسبب العناصر التي لم يقم هو باختيارها.

وفي خط الوسط غاب نجولو كانتي عن الصورة، ليدخل ماتيو كوفاتشيتش بجوار جورجينيو، كانتي لم يغب كليًا بالطبع ولكن الحديث عن ذلك يأتي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل وصول المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

ما حدث في وسط الملعب من الممكن اعتباره خطوة تعكس تفضيل المدير الفني الألماني للاعب الوسط المميز في التمرير وبناء الهجمة على حساب اللاعب المميز في قطع الكرات وإفساد الهجمات.

تيمو فيرنر يعود كذلك إلى مركزه الأصلي كمهاجم صريح ولكن علامات الاستفهام تحاوطه، زياش يجد مكانه في أحيان قليلة، وهافيرتس يختفي، هذه كانت الملامح الأولية لما قدمه توخيل.

الماضي الأليم

الأرقام تقول إن فترة لامبارد مع تشيلسي تعد من الأسوأ في تاريخ النادي، معدل نقاط 1.67 هو رابع أقل معدل لمدرب في عهد البريميرليج مع الفريق، وفقط أندريه فيلاس بواش يملك معدل انتصارات أقل منه، 52.4% مقابل 47.5%.

دفاعياً أرقام مخيفة لتشيلسي تحت قيادة لاعبه السابق، فقط نيوكاسل تلقى أهدافاً أكثر منه خارج الأرض وحافظ على نظافة شباكه فقط في 17 بالمائة بتلك اللقاءات.

وبالنظر للنتائج مع الكبار، فهو خامس أكثرهم جمعاً للنقاط منذ تولي المهمة خلف ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وليستر، وجمع فقط 15 نقطة ضد الستة الكبار منذ توليه المهمة، وسجل فريقه 17 هدفاً وتلقى 28 في 15 مباراة أمامهم.

أما في ميدانه، فخسر تشيلسي مع لامبارد سبع مباريات في 28، الرقم الذي تعرض له الفريق مع الإيطاليين أنطونيو كونتي وماوريتسيو ساري ولكن في 57 مباراة بينهما، كثالث أكثر المدربين خسارة على ملعب "ستامفورد بريدج" بتاريخ النادي خلف جلين هودل وكلاوديو رانييري.

تحول سريع

بعد 13 مباراة قد فيها توماس توخيل تشيلسي بمختلف المسابقات، لم يخسر المدير الفني الألماني ولا مرة، سواء على مستوى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا الذي أقصى فيه أتلتيكو مدريد.

وبذلك السجل، فقد حطم توخيل رقم المدير الفني البرازيلي لويس فيليبي سكولاري المسجل باسمه بعدم التعرض لأي هزيمة خلال أول 12 مباراة له في قيادة البلوز.

على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد تشيلسي من جديد مع توخيل إلى دائرة المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا ومركز بين الأربعة الأوائل، في وضع كان بعيدًا جدًا قبل أن يتولى هو.

تشيلسي الآن يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف مانشستر يونايتد الوصيف بـ 6 نقاط فقط، حيث يمتلك البلوز 51 نقطة في مقابل 57 نقطة للشياطين الحمر.

هذه الصحوة جاءت بنتائج سريعة للغاية بالنسبة للبلوز، ولولا بعض التعادلات التي سقط فيها الفريق لكان ترتيبه أفضل، المهم أنه لم يخسر، وأنه عاد إلى موسم كان قد انتهى إكلينيكيًا.

إلى دوري الأبطال؟

في الوقت الحالي تأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوقعته القرعة مع بورتو، في مواجهة لن تكون صعبة ومشوار للوصول إلى قبل النهائي لن يكون بعيدًا بالنسبة لتوخيل ورجاله.

نهائي 2012.. هل رأيت فيلًا ينتزع دوري الأبطال من قبل؟

حظوظ الفريق ستبقى قائمة من أجل منافسة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وأبرز المرشحين للقب، كون مستوى الفريق مبشرًا، وكون السيناريو يشبه المرة الوحيدة التي حدث فيها ذلك في التاريخ.