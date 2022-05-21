صحفي ألماني يباغت أمير قطر بسؤال عن المثليين في كأس العالم 2022.. وإجابة قوية

لم تكن زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى برلين، مسرحًا للمناقشات السياسية فقط مع السلطات الألمانية، كأس العالم 2022 كان على طاولة النقاش أيضًا.

في المؤتمر الصحفي على هامش زيارة أمير قطر إلى العاصمة الألمانية، قال إنه يرحب بالألمان في الدوحة، ليسأله صحفي ما إذا كان يرحب بالألمان جميعًا ومنهم المثليون أم لا؟!.

ماذا قال أمير قطر عن دخول المثليين إلى البلاد في مونديال 2022؟

سؤال أجاب عنه آل ثاني باستفاضة، حيث قال: "الكل مرحب به في الدوحة، لم نمنع أي شخص من القدوم إلى الدوحة من أي خلفية أو معتقد، قطر بلد مرحب للغاية ولدينا ملايين الأشخاص الذين يأتون لزيارتنا، وكأس العالم هو فرصة جيدة للأشخاص من أنحاء أخرى من العالم ليأتوا ويختبروا ثقافتنا".

وأضاف: "لن نمنع أي شخص من القدوم والاستمتاع بكرة القدم ولكنني أريد أيضًا من كل القادمين أن يتمتعوا بثقافتنا وأن يروا ثقافة مختلفة بالتأكيد".

وختم إجابته قائلًا: "نعيش جميعًا في كوكب واحد، ولكن لكل منا ثقافته الخاصة، وفي النهاية نرحب بالجميع ونتوقع منهم أن يحترموا ثقافتنا".

وتواجه قطر تحديات حيال تنظيمها تلك النسخة المرتقبة من كأس العالم قطر 2022 فيما يتعلق بملف المثليين الجنسيين من الوافدين إلى البلد العربي، وأمير قطر بنفسه وضح الإجابة القطرية على هذه التساؤلات والشكوك.

Qatar hopes to welcome the world for the 2022 men's soccer World Cup – but it also expects people "to respect [its] culture," Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani said in Berlin when asked about gay people attending the tournament. ⁣⁣⁣ pic.twitter.com/UMI9vG97Yn — DW News (@dwnews) May 21, 2022

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