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يرفض فالداس دامبراوسكاس، مدرب صباح، التعامل مع زيارة برشلونة المرتقبة بوصفها مجرد مباراة استعراضية، مؤكدًا قدرة فريقه على تحقيق نتيجة تاريخية في دوري أبطال أوروبا. ويستعد الفريق الأذربيجاني لاستضافة برشلونة أمام مدرجات ممتلئة في باكو، عازمًا على قلب موازين القوى المعتادة في الكرة الأوروبية.

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دامبراوسكاس يرفض الرهبة من برشلونة

هيمن وصول فريق هانزي فليك إلى أذربيجان على العناوين المحلية، لكن دامبراوسكاس يركز على الجانب التنافسي من المباراة وحده. ورغم إدراكه صعوبة المهمة، يصر المدرب الليتواني على أن لاعبيه لن يدخلوا الملعب لمجرد الإعجاب بمنافسيهم من الطراز العالمي. ويعتقد مدرب لودوجوريتس السابق أن روح دوري أبطال أوروبا تتجسد في مثل هذه المواجهات بين فريق صغير وآخر عملاق.

وأقر المدرب بأن ضغوط عمله كثيرًا ما تثقل كاهله، لكن هذه المباراة القارية تحديدًا تمنحه دافعًا من نوع مختلف. وأوضح دامبراوسكاس: «أحيانًا لا أستطيع النوم بسبب القلق، خصوصًا قبل مباريات الدوري الأذربيجاني، لكن علينا ببساطة أن نستمتع بمباريات كهذه في دوري أبطال أوروبا»، بحسب ما نقلته سبورت. لكنه سارع إلى توضيح أن الاستمتاع لا يعني غياب الرغبة في المنافسة، مضيفًا: «هدفنا الفوز في كل مباراة، بغض النظر عن المنافس أو النتيجة المتوقعة».

نداء إلى جماهير صباح في باكو

وإدراكًا منه لأهمية اللعب على أرضه، وجه دامبراوسكاس نداءً مباشرًا إلى جماهير صباح لخلق أجواء صعبة على فريق هانزي فليك. ويريد المدرب أن تمتلئ المدرجات عن آخرها لتمنح لاعبيه الطاقة اللازمة للصمود خلال تسعين دقيقة يُتوقع أن تكون شاقة أمام أحد أكثر الفرق مهارة في العالم.

وقال المدرب: «إنها مباراة كبيرة للجماهير ولنا وللاعبين وللجهاز الفني. سنستمتع بها معًا، ونؤمن بقدرتنا، ونبذل كل ما لدينا». ويتمسك بإمكانية أن يصنع الفريق الأقل حظًا قصة استثنائية، معتبرًا أن كرة القدم لا تخضع للتوقعات، وهو ما ينبغي أن يمنح فريقه الثقة. وأعلن: «أحيانًا تكتب كرة القدم قصصًا مذهلة، لذا سنخرج إلى الملعب لنكتب واحدة يوم الأربعاء».

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تيمو لا يخفي طموحه رغم صعوبة المهمة

ولا يقتصر الإيمان بتحقيق المفاجأة داخل غرفة الملابس على الجهاز الفني، إذ ردد لاعب صباح تيموتيوش «تيمو» بوتشاتش تصريحات مدربه الواثقة. ورغم اعتراف لاعب الوسط بالفارق الكبير في المكانة بين الناديين، شدد على أن السمعة لا تعني الكثير بمجرد انطلاق المباراة. ويرى فيها فرصة لتحويل حلم الطفولة إلى واقع في مسيرته الاحترافية، عبر مواجهة برشلونة ندًا لند.

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واعترف اللاعب بأن مواجهة برشلونة لا تزال تبدو له أقرب إلى الخيال، لكنه يركز على الحفاظ على هدوئه. وقال تيمو: «من الصعب حتى التفكير في الأمر. عندما أتحدث إلى أصدقائي وعائلتي، لا يزال يبدو غير واقعي أننا سنلعب ضد برشلونة. إنه أشبه بحلم. بصراحة، أتطلع حقًا إلى المباراة. ففي نهاية المطاف، هي مجرد مباراة كرة قدم عادية. أعلم أن هذا قد يبدو جنونيًا، لكنني أريد الفوز على برشلونة، فلمَ لا؟».

السعي إلى معجزة في أذربيجان

ستكون المواجهة الخططية بالغة الصعوبة، إذ يتعين على صباح إيجاد طريقة للحد من خطورة أحد أقوى خطوط الهجوم في كرة القدم العالمية. ومن المرجح أن يلجأ دامبراوسكاس إلى تنظيم دفاعي متماسك لإرباك الضيوف، على أمل استغلال أي تهاون قد يتسلل إلى صفوف برشلونة. وكل دقيقة تمر والنتيجة متعادلة ستعزز إيمان الحاضرين في الملعب بإمكانية حدوث المفاجأة.

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وفي النهاية، تمثل المباراة لأصحاب الأرض أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ فهي فرصة لإثبات أن الفجوة في كرة القدم الأوروبية آخذة في التقلص. وإذا حافظ صباح على تركيزه ونفذ خطته، فقد يقدم بالفعل «القصة المذهلة» التي وعد بها مدربه.