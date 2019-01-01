صامويل إيتو يراهن على قدرة تشيلسي على التعافي بعد فضيحة مانشستر سيتي

صامويل إيتو يتحدث عن تعافي تشيلسي بعد الهزيمة من مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

راهن أسطورة الكاميرون صامويل إيتو على تعافي تشيلسي من الهزيمة الكبيرة التي لحقت به الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي.

وكان تشيلسي قد سقط على ملعب الاتحاد أمام مضيفه مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، في مباراة هددت برحيل محتمل للمدرب ساري.

وبخصوص ذلك، رأى صامويل إيتو أن تشيلسي يستطيع التعافي من التأثير السلبي لهذه المباراة، ومن ثم استعادة عافيته مرة أخرى.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وقال إيتو: "لقد لعبت في تشيلسي لموسمين وأعلم ما يدور داخل هذا النادي، أعتقد أن الفريق سيتمكن من استعادة عافيته في القريب العاجل"

وأضاف: "ماوريسيو ساري مدرب كبير ويمتلك مجموعة رائعة من العناصر، ولكن أحيانًا تتحكم بعض الظروف الخاصة في مباراة ما فتجعلها تخرج بهذا الشكل"

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يذكر أن تشيلسي كان قد خسر أمام بورنموث برباعية نظيفة قبل حوالي أسبوعين، الأمر الذي جعل المزيد من الشكوك تحوم حول ماوريسيو ساري.