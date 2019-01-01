صامويل إيتو: صلاح كان بعيدًا ومصر قد تعاني في البطولة

مهاجم الكاميرون السابق يتحدث عن منتخب مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم فريق برشلونة الإسباني السابق، على أنه في حالة استمرار مصر على هذا المستوى، سيتسبب له في المعاناة خلال المباريات المقبلة.

منتخب مصر حقق الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

إيتو قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "منتخب مصر عانى على مستوى الهجوم، ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد، لأنه كان بعيدًا عن المهاجمين".

تريزيجية لم يكن اللاعب المصري الأول الذي يسجل في افتتاح كأس الأمم🙌



إليكم اللاعبين المصريين الذين سبقوه على مر التاريخ👇https://t.co/cSSz2qPSqI pic.twitter.com/oaJPrObQjb — جول مصر (@goaleg) June 21, 2019

لاعب الكاميرون السابق تابع: "لم يظهر منتخب مصر بالشكل الجماعي، والجميع كان يمرر الكرة إلى محمد صلاح، كما لم يظهر مروان محسن بالمستوى المطلوب، لأنه لم يحصل على الدعم الكافي".

نجم برشلونة السابق شدد على أن اللعب الجماعي غاب عن منتخب مصر اليوم، حيث كان التركيز على محمد صلاح طوال المباراة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، قبل مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية.