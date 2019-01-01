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صامويل إيتو: سأسعد لو شاهدت محمد صلاح في الدوري الإسباني

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صامويل إيتو نجم كل من برشلونة وريال مدريد المعتزل يؤكد على أمنيته مشاهدة النجم المصري محمد صلاح في الدوري الإسباني.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أشاد النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب فريق ريال مدريد وبرشلونة السابق بما يقدمه المصري محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيتو خلال مؤتمرًا صحفيًا خاص بتمثيله لرابطة الدوري الإسباني بالقاهرة، وأكد خلالها أنه يتمنى مشاهدة صلاح في الليجا.

وقال إيتو: "في إسبانيا يوجد تأثير كبير للمواهب الإفريقية على كرة القدم هناك، هذا أمر مستمر منذ سنوات في بطولة الدوري الإسباني".

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وأضاف: "ما يقدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول يعد أمرًا مميزًا للغاية وفي صالح كرة القدم الإفريقية بحالها".

وأكمل: "لو انتقل محمد صلاح للدوري الإسباني سأكون ممتنًا للغاية لمشاهدته يلعب في الدوري المحلي الأقوى في العالم".

جدير بالذكر أن صلاح اسمه ارتبط في الأشهر الماضية كثيرًا بكل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

 

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