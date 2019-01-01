أومتيتي: اقتربت من العودة للمباريات

النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة يؤكد أن علاجه وإعادة تأهيله يسيران بشكل جيد للغاية وأن موعد عودته للمباريات سيكون قريبًا للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة عن اقترابه من العودة للمشاركة في المباريات من جديد بعد غياب طويل بسبب إصابة الركبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "RAC1" وأكد خلالها أنه قام بالكثير من العمل في الفترة الماضية ليسرع عملية عودته للمباريات.

وقال أومتيتي: “أصبحت بخير في الوقت الحالي، ولدي القليل من الوقت لأتواجد في المباريات مع الفريق والعبها، كل شيء يسير بشكل جيد وأنا على وشك العودة".

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وأضاف: "في الوقت الحالي سيخوض برشلونة العديد من المباريات الهامة في الدوري ودوري أبطال أوروبا وفي الكأس، وأريد أن أساعد الفريق قدر الإمكان".

وكان أومتيتي قد تغيب عن المباريات مع برشلونة منذ شهر سبتمبر الماضي وعاد ليخوض لقاء وحيد ضد أتلتيكو مدريد في نوفمبر وغاب من جديد حتى الآن.

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جدير بالذكر أن أومتيتي كان قد شارك في ثمانية مباريات فقط مع برشلونة في الموسم الجاري وصنع هدفًا وحيدًا ونال ثلاث بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.