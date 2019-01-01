صاليحميدزيتش يؤكد اتفاق بايرن وبرشلونة بشأن كوتينيو

المدير الرياضي يؤكد أن الأمور متوقفة على الكشف الطبي والتوقيع فقط..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد حسن صاليحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ إتمام الاتفاق مع برشلونة بشأن انتقال فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة إلى النادي البافاري.

وقال نجم بايرن السابق لـZDF:"يمكنني تأكيد أني أنا وكارل هاينتس رومينيجه (الرئيس التنفيذي) كنا في برشلونة هذا الأسبوع وتوصلنا لاتفاق مع برشلونة واللاعب ووكيله".

وأضاف:"لقد حظينا بمحادثات جيدة للغاية، أود شكر برشلونة. بالتأكيد لا يزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة، مثل الكشف الطبي والتوقيع الرسمي".

وأوضح:"إنها صفقة إعارة لمدة عام واحد يليه حق الشراء. الأمور ليست سهلة في الآونة الأخيرة بسوق الانتقالات، ولقد حاولنا بكل جهدنا، من الواضح أننا نريد منح جماهيرنا أشياء مثيرة، ولكن تدعيم الفريق ليس سهلاً".

وكان البافاري قد تعاقد مع إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان، عقب فشل صفقة ليروي ساني نجم مانشستر سيتي إثر إصابته الأخيرة.

يذكر أن بايرن تعادل مع هيرتا برلين بهدفين لمثلهما في افتتاح البوندسليجا الليلة.