صالح موسى: المقاصة قرر رحيلي بعد اتهامي بـ "التفويت" لـ الزمالك

لاعب الزمالك السابق يتحدث عن اتهامه بالتفويت.

كشف صالح موسى، لاعب نادي الزمالك السابق، عن أنه أحيل للتحقيق من جانب إدارة مصر المقاصة، بعد اتهامه بتفويت المباراة للفريق الأبيض، أثناء لعبه ضمن صفوف الفريق الفيومي.

صالح موسى قال خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "إدارة المقاصة أحالتني إلى التحقيق، بسبب هدف أيمن حفني في مرمى الفريق، والحملة التي تعرضت لها من جماهير الأهلي، بتفويت المباراة، والتسبب في الهدف".

مدافع الزمالك السابق تابع: "نتيجة المباراة كانت تشير إلى تقدم المقاصة بهدف دون رد، والمدرب أشركني خلال الدقائق الأخيرة، وأعرف أسلوب أيمن حفني، وكيف يواجه المدافعين، ولاحظت أنه سيحاول المرور، تراجعت قليلًا لأمنعه من المراوغة، ولم يكن هناك مدافعين للتغطية، ليتم تسجيل الهدف".

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وأردف: "لم أحضر التحقيق ورفضت التواجد، بسبب اتهام الإدارة لي بالتهرب من المباراة، ثم التفويت، وهو ما أرفضه تمامًا، في النهاية قرروا رحيلي عن النادي".

موسى استطرد قائلًا: "وكان ردي على كل من اتهمني بالتفويت، هو التسجيل في مرمى الزمالك، في الموسم التالي، عندما كنت لاعبًا في الرجاء مطروح، ولم أحتفل لأنه فريقي السابق".

صالح موسى كان لاعبًا في صفوف الإسماعيلي، قبل الانتقال إلى الزمالك موسم 2014-2015، ليرحل إلى صفوف المقاصة، ثم يقرر مسؤولي النادي الفيومي رحيله، ليعلب ضمن صفوف فريق الرجاء مطروح، ثم بعض الأندية بدوري الدرجة الثالثة.