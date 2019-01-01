حميديتش: بايرن ميونخ لم يرد الانتصار على فرايبورج

بايرن يفقد صدارة البوندسليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن استيائه من تعثر الفريق أمام فرايبورج وضياع صدارة البوندسليجا.

وسقط البافاري في فخ التعادل أمام مضيفه بهدف لكل جانب مساء السبت، ليتأخر عن المتصدر بوروسيا دورتموند بنقطتين.

وقال حميديتش بعد المباراة للمراسلين: "لم نقدم لقاء طيب، أنا مستاء للغاية، لم ندخل بالأساس إلى المباراة بالعقلية الصحيحة".

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قمة الأهلي والزمالك بطريقة كوميدية 🤣🤣 pic.twitter.com/7h4fBv9uWW — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

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وأضاف: "في الدقائق الأولى كنا نائمين وتركنا فرايبورج يفعل ما يريد، أضعنا ثلاثة فرص محققة في النهاية، ولكن من الخارج تشعر أننا لم نكن نريد الانتصار".

واختتم: "نحتاج لتحسين الكثير فيما يخص الأداء قبل موقعة بوروسيا دورتموند".

وتشهد الجولة المقبلة كلاسيكر الكرة الألمانية ما بين بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند في لقاء سيحدد مساء صراع القمة بين الفريقين.